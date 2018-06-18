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Москва, 19.06.2018

Преимущества и недостатки iPhone 8 и iPhone 8 Plus

«Expert Online» 2018

Новые iPhone обладают множеством преимуществ по сравнению с предшествующими моделями. В число достоинств смартфонов iPhone 8 входят следующие:

  • В этом устройстве используется та же двенадцатимегапиксельная видеокамера, что и в модели iPhone 8 Plus. По словам производителя, возможности ее сенсора превышают возможности аналогичного элемента iPhone 7. Кроме того, эта видеокамера оснащена оптическим стабилизатором изображения и позволяет вести видеосъемку в формате 4K со скоростью двадцать четыре, тридцать или шестьдесят кадров в секунду.
  • Это первые мобильные устройства в линейке Apple, способные осуществлять зарядку в беспроводном режиме. В текущем году производитель внес небольшие изменения в дизайн смартфонов, заменив элементы корпуса из алюминия на стеклянные. Владельцы новых моделей получили возможность заряжать их на всех совместимых Qi-платформах.
  • Экран устройства поддерживает технологию Apple’s True Tone , изменяющую температуру и насыщенность цветов, исходя из особенностей освещения. Благодаря этому снижается нагрузка на глаза.
  • Габариты, в отличие от iPhone 8 Plus, позволяют достаточно легко пользоваться данным устройством при помощи одной руки.
  • Эти гаджеты оснащены мощными электронными чипами A11 Bionic – наиболее скоростными процессорами, которые когда-либо использовались в смартфонах, выпускаемых фирмой Apple. Они подстраивают функционирование устройства под всевозможные дополнения и приложения. В скором времени они потребуются для использования самых современных видео- и фотоприложений.

Среди изъянов iPhone 8 заслуживают внимания следующие:

  • Диаметр дисплея (4,7 дюйма) меньше и число пикселей (1334х750) ниже, чем у iPhone 8 Plus.
  • Это единственная новинка с одинарной основной видеокамерой, уступающей двойной видеокамере iPhone 8 Plus при ведении портретной съемки. Кроме того, данная модель не предусматривает поддержки функции Portrait Lighting.
  • Данное устройство оснащено самой слабой батарейкой среди всех новинок.

В число достоинств смартфонов iPhone 8 Plus входят следующие:

  • Предусмотрена функция Touch ID, позволяющая разблокировать устройство, на глядя на него в упор.
  • Наличие двойной видеокамеры, поддерживающей функцию Portrait Lighting, а также LCD-дисплея диаметром 5,5 дюйма, поддерживающего функцию True Tone.
  • Качество и мощность батареи выше, чем у модели iPhone 8.

Среди изъянов iPhone 8 Plus стоит отметить следующие:

  • Достаточно высокая стоимость.
  • Дизайн устройства не претерпел значительных изменений по сравнению с iPhone 7 Plus.
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