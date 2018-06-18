Преимущества и недостатки iPhone 8 и iPhone 8 Plus

Новые iPhone обладают множеством преимуществ по сравнению с предшествующими моделями. В число достоинств смартфонов iPhone 8 входят следующие:

В этом устройстве используется та же двенадцатимегапиксельная видеокамера, что и в модели iPhone 8 Plus

Это первые мобильные устройства в линейке Apple, способные осуществлять зарядку в беспроводном режиме. В текущем году производитель внес небольшие изменения в дизайн смартфонов, заменив элементы корпуса из алюминия на стеклянные. Владельцы новых моделей получили возможность заряжать их на всех совместимых Qi-платформах.

Экран устройства поддерживает технологию Apple’s True Tone , изменяющую температуру и насыщенность цветов, исходя из особенностей освещения. Благодаря этому снижается нагрузка на глаза.

Габариты, в отличие от iPhone 8 Plus, позволяют достаточно легко пользоваться данным устройством при помощи одной руки.

Эти гаджеты оснащены мощными электронными чипами A11 Bionic – наиболее скоростными процессорами, которые когда-либо использовались в смартфонах, выпускаемых фирмой Apple. Они подстраивают функционирование устройства под всевозможные дополнения и приложения. В скором времени они потребуются для использования самых современных видео- и фотоприложений.

Среди изъянов iPhone 8 заслуживают внимания следующие:

Диаметр дисплея (4,7 дюйма) меньше и число пикселей (1334х750) ниже, чем у iPhone 8 Plus.

Это единственная новинка с одинарной основной видеокамерой, уступающей двойной видеокамере iPhone 8 Plus при ведении портретной съемки. Кроме того, данная модель не предусматривает поддержки функции Portrait Lighting.

Данное устройство оснащено самой слабой батарейкой среди всех новинок.

В число достоинств смартфонов iPhone 8 Plus входят следующие:

Предусмотрена функция Touch ID, позволяющая разблокировать устройство, на глядя на него в упор.

Наличие двойной видеокамеры, поддерживающей функцию Portrait Lighting, а также LCD-дисплея диаметром 5,5 дюйма, поддерживающего функцию True Tone.

Качество и мощность батареи выше, чем у модели iPhone 8.

Среди изъянов iPhone 8 Plus стоит отметить следующие: