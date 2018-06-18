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Москва, 18.06.2018

Стала известна доля российских автомобилей на отечественном рынке

«Expert Online» 2018

Агентство “Автостат” сообщает, что  в автопарке России лишь чуть более 39% отечественных марок машин, остальная доля приходится на представителей зарубежного автопрома, а также иномарки российской сборки.

Так, из 42 миллионов автомобилей, которые числятся в стране, 25,8 млн или 61% собраны на российской территории. Оставшиеся 39% или 16,5 млн единиц - иномарки. Из них 9,3 миллионов авто или 22 % - иномарки российской сборки.

Как сообщает агентство, на территории России примерно 6,8 млн машин экспортированы из Японии. Завезенных авто из Германии почти в два раза меньше - 3,5 млн единиц.

В российском автопарке присутствуют и автомобили, собранные в Южной Корее, их насчитывается около 1,2 млн единиц. Из Англии прибыло примерно 1,1 млн машин.
Помимо этого, в российском автопарке зарегистрированы машины из Узбекистана, таковых примерно 749 тысяч штук, Франции (725 тысяч штук),  Украины (473 тысячи штук),  США (432 тысячи штук), и Чехии (429 тысяч штук).

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