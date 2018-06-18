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Москва, 18.06.2018

Турция намерена построить базу в Антарктике

«Expert Online» 2018

Как  написал в своем Twitter турецкий лидер Эрдоган, его страна планирует к 2019 году построить в Антарктике научную базу.

Как сообщил президент, пока у Анкары нет полярных научных баз, но в следующем году Турция рассчитывает присоединиться к странам, чьи объекты уже присутствуют в этом полярном регионе.

"В 2019 году мы создадим научную базу в Антарктике. Таким образом, Турция войдет в победный список стран, которые уже имеют там научные станции. Наше время требует глобального видения перспектив. Время рассвета Турции", — пообещал  Эрдоган со страниц соцсети.

Напомним, Турция была среди государств — участниц Договора об Антарктике, который был подписан в Вашингтоне вс1959 году. Согласно документу, в этой полярной зоне разрешается вести только научную деятельнсть. В свое время соглашение подписали свыше 50 стран, включая Россию, США, Китай, Японию, Новую Зеландию, европейские страны. Сегодня в Антарктике работают около 90 постоянных и сезонных полярных станций более чем 20 стран мира.

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