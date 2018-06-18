Виды и особенности светодиодного освещения

В последнее время светодиодные светильники, приобрести которые вы можете в www.ledpromenergy.ru, получили широкое распространение. Существуют следующие виды этих устройств:
- Уличные и складские. Рассчитаны на использование при высокой влажности и на холоде. Обычно светят очень ярко.
- Линейные. Предназначены для создания равномерного освещения удлиненных объектов.
- Для жилищно-коммунального хозяйства. Зачастую производятся в противовандальном исполнении.
- Встраиваемые. Рассчитаны на монтаж на потолке. Благодаря наличию скрытого крепления после установки заметной остается только рамка.
- Прожекторы. Отличаются очень большой яркостью.
- Настенные. Размещаются на вертикально расположенных поверхностях.
- Ландшафтные. Используются для декоративного освещения садово-парковых территорий и газонов.
- Промышленные. Предназначены для использования в цехах и на других производственных объектах.
- Для фонтанов и бассейнов. Характеризуются исключительной влагоустойчивостью.
- Офисные. Рассчитаны на эксплуатацию в офисах, торгово-развлекательных центрах, медицинских учреждениях, отелях и др.
Для оценки светодиодных светильников используются следующие параметры:
- Цветовая температура. Этот показатель измеряется в кельвинах.
- Потребляемая мощность. Этот показатель характеризует объем электрической энергии, потребляемой прибором в единицу времени. Он составляет от трех-пяти ватт до двухсот восьмидесяти ватт и более, что обеспечивает возможность выбора модели, наиболее подходящей для освещения помещений разной площади.
- Продолжительность эксплуатации. Характеризует ресурс функционирования всех элементов лампы.
- Световой поток. Этот показатель, измеряемый в люменах, отражает интенсивность излучаемого света.
- Рабочее напряжение питания. В России для питания ламп на основе светодиодов чаще всего используется переменный электроток частотой пятьдесят герц и напряжением двести двадцать вольт.
- Степень защиты. Данный показатель характеризует защищенность светильника от воздействия пыли и влаги.
- Диапазон рабочих температур воздух.
Один из важнейших критериев выбора осветительных приборов на основе светодиодов – мощность. При одинаковых показателях яркости свечения и светового потока эти устройства потребляют намного меньше электрической энергии, чем традиционные осветительные приборы. Даже светодиодный светильник мощностью три-пять ватт способен обеспечить достаточное освещение небольшой комнаты, лестничной площадки или лифта.