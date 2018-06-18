Виды и особенности светодиодного освещения

В последнее время светодиодные светильники, приобрести которые вы можете в www.ledpromenergy.ru, получили широкое распространение. Существуют следующие виды этих устройств:

Уличные и складские. Рассчитаны на использование при высокой влажности и на холоде. Обычно светят очень ярко.

Линейные. Предназначены для создания равномерного освещения удлиненных объектов.

Для жилищно-коммунального хозяйства. Зачастую производятся в противовандальном исполнении.

Встраиваемые. Рассчитаны на монтаж на потолке. Благодаря наличию скрытого крепления после установки заметной остается только рамка.

Прожекторы. Отличаются очень большой яркостью.

Настенные. Размещаются на вертикально расположенных поверхностях.

Ландшафтные. Используются для декоративного освещения садово-парковых территорий и газонов.

Промышленные. Предназначены для использования в цехах и на других производственных объектах.

Для фонтанов и бассейнов. Характеризуются исключительной влагоустойчивостью.

Офисные. Рассчитаны на эксплуатацию в офисах, торгово-развлекательных центрах, медицинских учреждениях, отелях и др.

Для оценки светодиодных светильников используются следующие параметры:

Цветовая температура. Этот показатель измеряется в кельвинах.

Потребляемая мощность. Этот показатель характеризует объем электрической энергии, потребляемой прибором в единицу времени. Он составляет от трех-пяти ватт до двухсот восьмидесяти ватт и более, что обеспечивает возможность выбора модели, наиболее подходящей для освещения помещений разной площади.

Продолжительность эксплуатации. Характеризует ресурс функционирования всех элементов лампы.

Световой поток. Этот показатель, измеряемый в люменах, отражает интенсивность излучаемого света.

Рабочее напряжение питания. В России для питания ламп на основе светодиодов чаще всего используется переменный электроток частотой пятьдесят герц и напряжением двести двадцать вольт.

Степень защиты. Данный показатель характеризует защищенность светильника от воздействия пыли и влаги.

Диапазон рабочих температур воздух.

Один из важнейших критериев выбора осветительных приборов на основе светодиодов – мощность. При одинаковых показателях яркости свечения и светового потока эти устройства потребляют намного меньше электрической энергии, чем традиционные осветительные приборы. Даже светодиодный светильник мощностью три-пять ватт способен обеспечить достаточное освещение небольшой комнаты, лестничной площадки или лифта.