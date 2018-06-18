Высочайшие стандарты гостеприимства: лучшие европейские дилеры получили премию LEXUS KIWAMI AWARD 2018 

- 10 европейских дилеров Lexus удостоены премии Kiwami Award 2018 за достижения в поддержании высочайших стандартов гостеприимства.
- Премией отмечается индивидуальный подход к каждому клиенту с соблюдением принципов японского гостеприимства омотенаши.
- Одним из лауреатов премии второй год подряд становится российский дилерский центр «Лексус-Левобережный».
- Торжественная церемония состоялась в Марселе (Франция), награды вручал глава Lexus Europe Паскаль Рух.
Обеспечение максимально комфортного и гостеприимного сервиса — одна из ключевых ценностей Lexus с момента основания бренда почти 30 лет назад. Стремление неуклонно следовать принципам омотенаши находит свое подтверждение в ежегодном определении лауреатов премии Lexus Kiwami Award среди европейских дилерских центров Lexus. Награды вручаются дилерам, которые обеспечили наивысшую степень соответствия строгим стандартам бренда.
Название премии Kiwami происходит от японского слова, означающего «максимально», и отражает, насколько важно соблюдение принципов японского гостеприимства омотенаши для бренда Lexus: они находят свое воплощение не только в дизайне и характеристиках премиальных автомобилей бренда, но и в качестве и эффективности взаимодействия во всех областях деятельности бренда.
В соответствии с принципом омотенаши, воплощающим лучшие традиции японского гостеприимства, обеспечивается индивидуальный подход к каждому клиенту. Дилерский центр должен встречать каждого клиента с радушием и вниманием — как гостя в собственном доме — и предвосхищать его потребности и пожелания благодаря персонализированному обслуживанию, уровень которого превосходит ожидания.
Победители премии 2018 года были отобраны по итогам двухэтапного конкурса. Оценивались стандарты гостеприимства в каждом дилерском центре, а также общие показатели эффективности его деятельности. Для того чтобы пройти отбор, дилерский центр должен быть успешным, иметь надежную финансовую структуру и демонстрировать отличные показатели достижения поставленных целей и выполнения плана продаж. Для соответствия уровню «пять звезд» Lexus дилерский центр должен отвечать строгим стандартам бренда по всем направлениям деятельности. Премия присуждается только одному участнику от каждого национального представительства Lexus National Sales and Marketing Company, NMSC.
Одним из победителей премии стал российский дилерский центр – «Лексус-Левобережный», Москва (ГК «БИЗНЕС КАР»).
««Лексус Кивами» – безусловно, важная награда для нашей компании и для каждого сотрудника «Лексус-Левобережный». Мы вновь вошли в десятку лучших дилерских центров Лексус в Европе за достижения в поддержании высочайших стандартов гостеприимства. Это стало возможным благодаря добросовестному отношению персонала к ежедневной работе и индивидуальному подходу к каждому клиенту.
Наши клиенты – прежде всего, гости в дилерском центре. В предоставлении услуг мы следуем японской философии гостеприимства Омотенаши, основными принципами которой являются предвосхищение ожиданий и внимание к деталям. Мы всегда стараемся сделать так, чтобы пребывание у нас было максимально комфортным, и прикладываем все усилия для создания и поддержания долгосрочных отношений с нашими клиентами», –отметила Лилия Дымова, Директор Торгово-технического комплекса «Левобережный».
Награды Lexus Kiwami Award руководителям наиболее успешных дилерских центров были вручены главой Lexus Europe Паскалем Рухом на торжественной церемонии, проходившей 1 июня 2018 года в Марселе, Франция.
Глава Lexus Europe Паскаль Рух прокомментировал: «Lexus не просто стремится задавать новые стандарты качества обслуживания клиентов в автомобильной индустрии — мы постоянно отслеживаем предпочтения и приоритеты наших клиентов, своевременно реагируя на изменения. Опираясь на концепцию омотенаши, наши европейские дилерские центры способны обеспечить сервис высочайшего уровня, а приверженность бренду и отличная работа каждого члена команды — лучшее тому доказательство».
Лауреаты премии Lexus Kiwami Award 2018:
Таави Лепик (Taavi Lepik) — Lexus Tallinn, Эстония
Жан-Мари Деженев (Jean-Marie Degenève) — Lexus Annemasse, Франция
Андреас Штеге (Andreas Stege) — Lexus Forum Osnabrück, Германия
Тарчизио Рива (Tarcisio Riva) — Lexus Como, Италия
Тьеерд Рулофсен (Tjeerd Roelofzen) — Lexus Amsterdam, Нидерланды
Михал Акшак-Окинжиц (Michał Akszak-Okińczyc) — Lexus Krakow, Польша
Лилия Дымова — «Лексус-Левобережный», Россия
Хоакин Месегер (Joaquín Meseguer) — Lexus Sevilla, Испания
Стив Келли (Steve Kelly) — Lexus Hull, Великобритания
Олексий Шох (Oleksii Shokh) — «Lexus Днепр Центр», Украина