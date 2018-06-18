Высочайшие стандарты гостеприимства: лучшие европейские дилеры получили премию LEXUS KIWAMI AWARD 2018 

Обеспечение максимально комфортного и гостеприимного сервиса — одна из ключевых ценностей Lexus с момента основания бренда почти 30 лет назад. Стремление неуклонно следовать принципам омотенаши находит свое подтверждение в ежегодном определении лауреатов премии Lexus Kiwami Award среди европейских дилерских центров Lexus. Награды вручаются дилерам, которые обеспечили наивысшую степень соответствия строгим стандартам бренда.

Название премии Kiwami происходит от японского слова, означающего «максимально», и отражает, насколько важно соблюдение принципов японского гостеприимства омотенаши для бренда Lexus: они находят свое воплощение не только в дизайне и характеристиках премиальных автомобилей бренда, но и в качестве и эффективности взаимодействия во всех областях деятельности бренда.

В соответствии с принципом омотенаши, воплощающим лучшие традиции японского гостеприимства, обеспечивается индивидуальный подход к каждому клиенту. Дилерский центр должен встречать каждого клиента с радушием и вниманием — как гостя в собственном доме — и предвосхищать его потребности и пожелания благодаря персонализированному обслуживанию, уровень которого превосходит ожидания.