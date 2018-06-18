Завершается сделка по слиянию компании AT&T с Time Warner стоимостью $85 млрд

Как сообщается во внутренней служебной записке одного из топ-менеджеров AT&T Джона Стэнки, Time Warner после сделки с AT&T сменит наименование на WarnerMedia. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что компанию ждут кадровые перестановки, ряд топ-менеджеров покинут свои места, а именно глава Time Warner Джефф Бьюкс и глава подразделения кабельного телевидения Джон Мартин расстанутся с прежними должностями. Покинет компанию и финдиректор Говард Эверилл.

Отмечается, что AT&T закрыла сделку по покупке медиа-компании Time Warner Inc. на прошлой неделе. Объем составил $81 млрд., активы Time Warner стали частью медиа-подразделения AT&T. Компания высказала намерение выкупить Time Warner в 2016 году, аэродинамичных конкурировать с такими медиа-гигантами, как Google и Netflix. Объем сделки, оплаченной акциями и денежными средствами, составляет около $81 млрд из расчета стоимости бумаг AT&T на закрытие рынка 14 июня.