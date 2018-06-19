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Культура
Москва, 19.06.2018

БЭНКСИ: ГЕНИЙ ИЛИ ВАНДАЛ?

«Expert Online» 2018
  • БЭНКСИ: ГЕНИЙ ИЛИ ВАНДАЛ?

Решаешь ты!

Стань лучшим в искусстве обмана –

и тебе не придётся становиться лучшим

более ни в чём

(с) Бэнкси

2 июня 2018 года в Москве в Центральном Доме художника откроется персональная выставка Бэнкси (Banksy), известного стрит-арт художника, изменившего представление об искусстве. Впервые в России будут выставлены около 100 экспонатов, среди которых оригинальные работы, уличные объекты, редкие принты и фотографии, а также уникальное мультимедийное шоу, которое познакомит посетителей с творчеством художника. Экспозиция выставки составлена из коллекций галереи Lilley Fine Art, нескольких музеев современного искусства, а также из частных собраний коллекционеров по всему миру.

Художник-загадка, человек-«поймай меня, если сможешь», провокатор и шутник, он изменил массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные и остроумные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров. Так называемый «эффект Бэнкси», огромный интерес к стрит-арту и уличным художникам, начавшийся в 2006 году, взорвал мировой художественный рынок – граффити-работы, выполненные на грани кича, стали продаваться на престижных аукционах за рекордные суммы. Искусство Бэнкси – это современная мифология, окутанная множеством тайн, интриг, провокаций и скандалов.

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Александр Начкебия, организатор выставки, генеральный директор IQ ART MANAGEMENT:

- Бэнкси — один из самых ярких и значимых художников современности. Его творчество — это вызов сложившейся системе, это позиция, это чрезвычайно грамотно построенный бренд, это мистика, это нарушение закона…  Каждый посетитель Выставки будет иметь возможность решить для себя, кто же такой Бэнкси: вандал или гений, художник или бизнесмен, провокатор или бунтарь? Я очень рад, что нам удалось привезти его работы в нашу страну. Это первая выставка Бэнкси в России, и я уверен, что она станет ярким и знаковым художественным событием этого года.

Наталья Глаголева, Директор Департамента маркетинговых коммуникаций МТС:

- Привезти Banksy в Москву пытались неоднократно. Мы всегда хотели в этом поучаствовать и рады, что это, наконец, случилось. Личность Banksy все еще окутана тайной и слухами, его творчество обсуждает весь мир, а коллекционеры охотятся за его работами. Этим летом у москвичей появится возможность увидеть его работы вживую.

Выставка продлится до 2 сентября 2018 года.

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Официальный сайт выставки в России: www.banksyart.ru

Фото: yadi.sk/d/hFxCGy9i3VvnTq

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=RHU-cuG38n0

Билеты доступны на https://ponominalu.ru

При поддержке МТС.

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