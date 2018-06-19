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Москва, 19.06.2018

Эксперт рассказал, зачем Ким Чен Ын отправился в Китай

«Expert Online» 2018

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Китай, чтобы поделиться в Пекине итогами переговоров с президентом США Дональдом Трампом, считает ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Константин Асмолов.

Ранее государственные СМИ КНР передавали о визите Ким Чен Ына в страну 19-20 июня, уточняя, что целью визита является обсуждение с председателем КНР Си Цзиньпином прошедшего 12 июня саммита США-КНДР.

"Скорее всего, Ким и Си будут обсуждать, что делать дальше", — сообщил эксперт РИА новости.

Как отметил Асмолов,  госсекретарь США Майк Помпео со своей стороны сообщил об итогах саммита в Сеуле, побывав в Южной Корее.
“На фоне обострения политических противоречий между КНР и США Китай "пытается, условно говоря, предотвратить возможное "отползание" Севера от Пекина в сторону Вашингтона", - считает Асмолов, который уверен, что для КНДР лучшим выбором станет соблюдение нейтралитета по отношению к Китаю и США.

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