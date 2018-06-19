Индекс Московской биржи упал ниже психологической отметки

Индекс Московской биржи опустился ниже психологической отметки в 2200 пунктов впервые с 18 апреля.

Согласно данным биржи, её индекс снижался на 1,26%, до 2194,45 пункта, передаёт «Газета.Ru».

В свою очередь упал и индекс РТС. Его снижение зафиксировано на отметке 1077,73 пункта. Таким образом он упал на 2,08%.

Между тем, Центробанк установил курс рубля на 20 июня. Так, официальный курс евро на среду вырос сразу на 70,22 коп., до 74,18 руб. Курс доллара увеличился на 58,45 коп., до 64,06 руб.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла по сравнению с показателем на вторник на 63,75 коп., составив 68,62 руб.

Ранее сообщалось, что курс рубля в начале торгов снижался к основным мировым валютам на фоне падения цен на «чёрное золото». Так, доллар поднялся до отметки 64,07, поднявшись выше 64 руб. впервые со 2 мая. Курс евро при этом на открытии торгов вырос на 0,42 руб. – до 74,2 руб.