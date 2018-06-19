Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 19.06.2018

Индекс Московской биржи упал ниже психологической отметки

«Expert Online» 2018

Индекс Московской биржи опустился ниже психологической отметки в 2200 пунктов впервые с 18 апреля.

Согласно данным биржи, её индекс снижался на 1,26%, до 2194,45 пункта, передаёт «Газета.Ru».

В свою очередь упал и индекс РТС. Его снижение зафиксировано на отметке 1077,73 пункта. Таким образом он упал на 2,08%.

Между тем, Центробанк установил курс рубля на 20 июня. Так, официальный курс евро на среду вырос сразу на 70,22 коп., до 74,18 руб. Курс доллара увеличился на 58,45 коп., до 64,06 руб.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла по сравнению с показателем на вторник на 63,75 коп., составив 68,62 руб.

Ранее сообщалось, что курс рубля в начале торгов снижался к основным мировым валютам на фоне падения цен на «чёрное золото». Так, доллар поднялся до отметки 64,07, поднявшись выше 64 руб. впервые со 2 мая. Курс евро при этом на открытии торгов вырос на 0,42 руб. – до 74,2 руб.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Хорошая крыша не роскошь

    Из тысячи обследованных крыш в построенных зданиях - лишь два процента не нуждаются в ремонте крыши

    Как компании повышают престиж рабочих профессий

    Дефицит рабочих специальностей в регионах – давняя проблема российской промышленности. Сегодня компании сами задают новый тренд в развитии экономики – повышают привлекательность рабочих профессий

    Аддитивное производство перевернет целые отрасли

    Аддитивное производство дает новые возможности для изготовления изделий. Эта технология меняет мир, изменяя способы проектирования и производства

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара показывает феноменальный рост
      Курс доллара показывает феноменальный рост
    2. Курс доллара теперь не остановить
      Курс доллара теперь не остановить
    3. Под Меркель зашаталось кресло. Союзники подняли бунт в правительстве ФРГ
      Под Меркель зашаталось кресло. Союзники подняли бунт в правительстве ФРГ