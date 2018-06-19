Все против рубля: курс доллара взлетел на открытии торгов

Курс рубля в начале торгов снижается к валютам на фоне снижения стоимости нефти, доллар поднялся выше 64 рублей впервые со 2 мая.

Курс доллара на открытии торгов рос на 0,62 рубля — до 64,07 рубля, курс евро — на 0,42 рубля — до 74,2 рубля.

Цены на нефть эталонных марок опускаются на торгах во вторник на опасениях роста добычи в ОПЕК и замедления роста мировой экономики из-за конфликта США и Китая во внешней торговле.

Цена августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:19 по московскому времени уменьшилась на $0,49 (0,65%) - до $74,85 за баррель. В понедельник контракты подскочили в цене на $1,9 (2,59%) - до $75,34 за баррель.

Между тем, курс доллара снизился по отношению к иене и швейцарскому франку во вторник, так как угрозы президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины на импорт из Китая вызвали беспокойство по поводу эскалации торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира.

Японская иена выросла на 0,8 процента к доллару до 109,67 иены, максимума за неделю, после того как Трамп пригрозил ввести 10-процентные пошлины на китайские товары стоимостью $200 миллиардов, подогревая опасения о торговой войне с Пекином.

Швейцарский франк, который также, как правило, пользуется спросом в период рыночных потрясений, поднимался на 0,3 процента к доллару до 0,9922 франка.

Ранее Банк России обнародовал прогноз, согласно которому потенциал укрепления российской валюты в 2018 году будет ограничен ожидаемым снижением цен на нефть, волатильностью на мировых финансовых рынках и чувствительностью инвесторов к риску,

«Потенциал укрепления рубля будет ограничен с учетом ожидаемого снижения цен на нефть, а также в целом роста волатильности на мировых финансовых рынках и чувствительности инвесторов к риску на фоне более активной нормализации денежно-кредитной политики развитых стран и пересмотра перспектив роста отдельных стран с формирующимися рынкам», - говорится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике.

При этом регулятор ожидает, что к концу 2018 года влияние санкций на динамику курса рубля прекратится. Так, расширение США санкций в апреле этого года в отношении ряда крупных российских компаний реального сектора привело к ослаблению рубля, что было отчасти компенсировано ростом цен на нефть с марта по май выше прогноза, указывают в ЦБ.