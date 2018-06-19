Меркель близка к отставке, Макрон спешит на помощь

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон проведут переговоры в преддверии саммита Евросоюза, который состоится 28 июня.

Встреча лидеров двух стран пройдёт в немецкой правительственной резиденции Мезеберг, передаёт «Газета.Ru».

По данным издания, которое ссылается на западные СМИ, одним из главных вопросов предстоящих переговоров станет миграционная политика Евросоюза. Визит французского лидера в Германию происходит на фоне серьезного ухудшения отношений между Христианско-демократическим союзом Меркель и их союзниками по коалиции, Христианско-социальным союзом (ХСС).

В настоящее время конфликт Меркель и председателя ХСС Хорста Зеехофера достиг своего апогея. В ХСС выдвинули канцлеру ФРГ ультиматум, дав ей всего две недели на то, чтобы убедить европейские власти в необходимости изменений миграционных правил, предлагаемых Зеехофером.

При этом отмечается, что ХСС поставил Меркель перед фактом: в случае, если на саммите Евросоюза 28 июня канцлеру не удастся убедить европейских лидеров внести изменения в правила приёма беженцев, представитель ХСС в одностороннем порядке выпустит министерский указ, который закроет границы ФРГ.

На происходящее в Германии уже отреагировал глава Белого дома Дональд Трамп, который в своём микроблоге в Twitter написал, что «народ Германии восстал против властей, поскольку вопрос миграционной политики уже расшатывает и без того хрупкую правительственную коалицию».

При этом американский лидер добавил, что жители США «не желают, чтобы в их стране происходило то, что происходит сейчас с иммиграцией в Европе».

По мнению экспертов, предстоящий визит Макрона в Германии может стать последней спасительной соломинкой для Меркель. Заручившись поддержкой своего ближайшего союзника по ЕС, она пока может отсрочить свою отставку, которая, как считают те же эксперты, уже неизбежна.

Ранее сообщалось, что соседи Германии – Австрия и Италия – опасаются, что потоки беженцев в случае ужесточения политики Берлина будут перенаправлены в их страны.

Для обсуждения острого вопроса к Меркель уже приезжал премьер Австрии Себастьян Курц. Добивается скорейшей встречи с кацлером ФРГ и новое правительство Италии.