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Москва, 19.06.2018

Мировые фондовые рынки «покраснели» в ожидании торговой войны США и Китая

«Expert Online» 2018

Во вторник, 19 июня, ведущие финансовые площадки мира на торгах окрашены “в красный цвет”, передает Прайм. Как отмечают аналитики, отрицательная динамика прослеживается из-за новых шагов США и Китая на пути к разжиганию полноценной торговой войны.

Ранее, Трамп пригрозил дополнительными 10%-ными тарифами на импорт китайских товаров еще на 200 млрд долларов в случае, если Пекин введет пошлины на товары из США.

Главным бенефициаром ухудшения торговой обстановки стала японская иена, а вот франк и золото среагировать неактивно.
Азиатские фондовые рынки открыли день падением на 3% китайских бумаг. Биржи России и Европы не стали исключением и открылись на отрицательной территории. В первый час торгов РТС потерял почти 1,5%, а индекс МосБиржи упал на 0,7%.

Поддержал всеобщее настроение и российский рубль, который продемонстрировал резкое падение, дав доллару подняться к максимуму начала мая за пределами уровня 64 руб.

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