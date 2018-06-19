Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 19.06.2018

Россияне нашли лучший способ обращения с деньгами

«Expert Online» 2018

Две трети россиян (66%) считают необходимым сократить повседневные расходы, а около половины (48%) считают, что свободные средства сейчас лучше положить на счет в банке. Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные во вторник Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Две трети россиян (66%) ориентированы на сберегательное поведение - они говорят о необходимости сократить повседневные расходы (в последние пять месяцев эта доля колебалась в пределах 61-68%, три года назад она составляла 62%)", - цитирует результаты исследования ТАСС.

По данным последнего опроса, почти половина (48%) респондентов заявили, что свободные средства сейчас лучше положить в банк (51% в феврале). Почти треть (30%) опрошенных считают, что вклады из банков сейчас лучше забрать.

Индекс кредитного доверия, демонстрирующий насколько благоприятным россияне считают нынешнее время для кредитования, остался на уровне прошлых месяцев (30 п. в мае, 32 п. в марте и апреле, при диапазоне от 10 до 90 п.). Только 18% респондентов посчитали, что сейчас подходящее время для крупных займов, не готовы взять кредит в банке 67% россиян. Значение индекса потребительского доверия россиян, свидетельствующего о готовности совершать крупные покупки, составил 41 п. в мае, что соответствуют уровню начала года (при диапазоне от 10 до 90 п.). Половина опрошенных (52%) отмечают, что не готовы совершать крупные покупки в данный период времени, треть (29%) придерживается обратного мнения.

"Последние показатели розничного оборота дают повод для осторожного оптимизма, однако картина, сложившаяся в общественном сознании, не столь однозначна. Общество настраивается тратить поменьше, а оставшиеся деньги - доверить банку. Проявятся ли эти настроения в реальном поведении домохозяйств? Станет ясно в ближайшие месяцы", - комментирует результаты опроса руководитель Центра социально-экономических исследований НИСоцУ Академии при президенте РФ Олег Чернозуб.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 29-30 мая 2018 года. Объем выборки 2000 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Хорошая крыша не роскошь

    Из тысячи обследованных крыш в построенных зданиях - лишь два процента не нуждаются в ремонте крыши

    Как компании повышают престиж рабочих профессий

    Дефицит рабочих специальностей в регионах – давняя проблема российской промышленности. Сегодня компании сами задают новый тренд в развитии экономики – повышают привлекательность рабочих профессий

    Аддитивное производство перевернет целые отрасли

    Аддитивное производство дает новые возможности для изготовления изделий. Эта технология меняет мир, изменяя способы проектирования и производства

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара показывает феноменальный рост
      Курс доллара показывает феноменальный рост
    2. Курс доллара теперь не остановить
      Курс доллара теперь не остановить
    3. Под Меркель зашаталось кресло. Союзники подняли бунт в правительстве ФРГ
      Под Меркель зашаталось кресло. Союзники подняли бунт в правительстве ФРГ