Саммит НАТО может обернуться катастрофой

Генсек НАТО не уверен в том, что Североатлантический альянс выживет. Причиной его развала могут стать глубокие разногласия между Америкой и Евросоюзом, которые не только не проходят, но становятся шире и глубже.

С тревожным призывом обратился к членам НАТО генеральный секретарь Североатлантической организации Йенс Столтенберг. В письме в лондонское издание Guardian он сомневается в прочности союза и призывает всех его членов неустанно работать над сохранением западного единства. В письме, написанном накануне саммита НАТО, бывший премьер-министр Норвегии выражает уверенность, что и «там, где сохраняются разногласия, мы должны ограничить любое негативное воздействие на наше сотрудничество в области безопасности».

Столтенберг приехал в Лондон для встречи с премьер-министром Терезой Мэй, министром обороны Великобритании Гэвином Уильямсоном и министром иностранных дел Борисом Джонсоном. В письме он пишет о существовании «реальных разногласий» между США и остальными членами НАТО по таким вопросам, как торговля, изменения климата и ядерная сделка по Ирану.

«Эти разногласия – реальные и они быстро не исчезнут,- считает генсек Североатлантического альянса.- Никто и нигде не давал никаких гарантий, что трансатлантические связи будут процветать всегда. Однако это не значит, что развал союза неизбежен. Мы можем сохранить его и все взаимные выгоды, которые от него получаем».

Письмо Столтенберга с открытым предупреждением об угрозе самому существованию НАТО появилось в непростой период для этой организации, когда между лидерами западных держав резко обострились отношения. Наглядное представление об этих отношениях дает реплика Дональда Трампа в адрес ЕС и немецкого лидера Ангелы Меркель, которых он, мягко говоря, недолюбливает. Защищая решение своей администрации забирать детей у родителей на границе между США и Мексикой, президент сравнил Европу с лагерем для мигрантов и заявил, что немецкий народ восстал против своего лидера, которая проводит политику открытых дверей.

Разногласий между Вашингтоном и столицами европейских членов НАТО хватает. Это и соглашение по климату, и по ядерной программе Ирана, из которых Америка вышла в одностороннем порядке. Дональд Трамп угрожает Европе торговой войной и резко и неоднократно критиковал Германию и других членов альянса за то, что они тратят слишком мало средств на оборону и перекладывают военные расходы на плечи Америки. Напомним, что из 29 членов НАТО лишь 8, включая США и Великобританию, выполняют неписанное требование выделять на оборону не менее 2% от ВВП. Под давлением Трампа, все члены альянса обязались поднять свои расходы на оборону до требуемого уровня к 2024 г. ФРГ, к примеру, в прошлом году потратила на оборону 37 млрд евро или 1,2% ВВП.

В мае президент Трампа спросили, что он думает о странах, которые обороняются за счет американских налогоплательщиков.

«Они пожалеют об этом»,- пригрозил американский лидер.

Более справедливое распределение расходов будет главной темой саммита НАТО, который пройдет в Брюсселе 11-12 июля. Йенс Столтенберг также хочет усилить борьбу с терроризмом и повысить готовность альянса быстро разворачивать свои силы и размещать их в нужном месте. К 2020 г. НАТО должна иметь 30 механизированных батальонов, 30 эскадрилий и 30 военных кораблей, которая она сможет развернуть в течение 30 дней.

Что касается борьбы с международным терроризмом, то в числе прочих мер предлагается продолжить подготовку афганской армии и продлить финансирование сил альянса, находящихся в Афганистане, до 2024 года.

Сейчас уже никто не сомневается, что красной нитью через саммит пройдет решимость Дональда Трампа вновь давить на союзников, которые, по его твердому убеждению, тратят на оборону слишком мало денег.

Генсек НАТО не только молчит об американской политике выкручивания рук союзникам, но и хвалит Дональда Трампа. Наверное, потому что тот сменил гнев на милость и сейчас говорит, что США не собираются выходить из альянса. Между тем, еще какой-то год назад американский президент ругал НАТО и называл ее устаревшей организацией.

С другой стороны, ходят слухи, что, покидая недавний саммит G7 в Канаде, Трамп заявил, что самыми глупыми поступками Америки он считает подписание Соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) и договора о создании НАТО.

«США и Канада усиливают свое участие в укреплении безопасности Европы,- пишет Йенс Столтенберг.- После прихода к власти администрация Трампа увеличила расходы на размещение американских войск в Европе на 40%...»

В этом году, например, Вашингтон намерен выделить для Европейской инициативы сдерживания (EDI) дополнительные 4,8 млрд долларов.