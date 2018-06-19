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Москва, 19.06.2018

Нефть проявляет нестабильность перед встречей ОПЕК+

«Expert Online» 2018

Наступившая неделя для нефти началась с положительной динамики. Цена на Brent выросла с 72,44 до 75,44, прибавив 4,14%. Рост, как считает аналитик Альпари Владислав Антонов, вызван ожиданием трейдеров совещания ОПЕК+ в Вене, на котором может обсуждаться увеличение добычи на 300−600 тыс. баррелей, а не на 1 млн баррелей, как сообщалось ранее. Об этом эксперт рассказал ИА REGNUM.

Однако, сегодня, 19 июня, цена на нефть вновь проявила нестабильность. Так на торгах в Азии баррель Brent подешевел на 0,63%, достигнув $74,83.

Помимо встречи ОПЕК+, которая пройдет 22 июня, внимание трейдеров сфокусировано на новом витке торговой войны между США и Китаем. Отмечается, что ответные меры Пекина могут негативно сказаться на нефтяном рынке. Если бегство в защитные активы усилится, то цена на Brent снизится до 73,50.

Напомним, 18 июня, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,58%, достигнув показателя в  $75,34 за баррель, WTI — выросла 1,29% и стала стоить $65,69 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в августе 2018 года на СПбМТСБ составляет $70,64 за баррель.

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