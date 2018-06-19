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Москва, 19.06.2018

Рейтинг одобрения деятельности Трампа взлетел до рекордного уровня

«Expert Online» 2018

Среди жителей США рейтинг одобрения политики, которую проводит глава Белого дома Дональд Трамп, взлетел до рекордных отметок.

Согласно результатам опроса агентства Gallup poll found, 45% респондентов одобряют действия президента США. При этом 50% опрошенных недовольны работой американского лидера. Кроме того, 4% американцев затруднились дать однозначный ответ.

По мнению экспертов, показатель одобрения работы президента США мог увеличиться после проведенной им встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Любопытно, что действия по корейскому вопросу Трампа вызывали одобрение у 90% респондетов-республиканцев и всего у 10% демократов.

Напомним, сразу после инаугурации рейтинг Трампа составлял 45%. Однако с тех пор он редко поднимался выше 40%. Минимальная отметка в 33% была зафиксирована в октябре 2017-го.

В последнем исследовании, которое проводилось с 11 по 17 июня этого года, принимали участие 1,5 тыс. человек, проживающих во всех штатах США.

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