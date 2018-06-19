Российская киносеть впервые названа лучшей на европейском рынке

Сеть кинотеатров нового поколения «КАРО» получила награду «Лучшая киносеть года» (International Exhibitor of the Year Award) в рамках международного кинофорума CineEurope, который прошел в Барселоне с 11 по 14 июня 2018 года.

«КАРО» была признана лучшей среди 18 киносетей из 37 стран Европы, включая таких крупнейших игроков рынка как Odeon, Kinopolis, Cineplexx. Получателем награды стала президент «КАРО» Ольга Зинякова.



«От имени сети кинотеатров «КАРО» я благодарю международное сообщество за столь высокую оценку нашей деятельности и нашей концепции кинотеатров нового поколения. Мы уверены, что примеру «КАРО» последуют и другие кинотеатральные сети России, поскольку вступление в UNIC важно для роста и защиты интересов кинотеатрального бизнеса. «КАРО» в свою очередь продолжит активное развитие и нам есть чем удивить индустрию в ближайшее время», — отметила Ольга Зинякова.



Глава Международного союза кинотеатров (UNIC) Лора Хульгатт-Эбботт (Laura Houlgatte-Abbott) отметила: «Мы рады, что сеть «КАРО» признана конвенцией CineEurope лучшей в этом году. Россия становится одной из ключевых территорий роста на европейском рынке киноиндустрии, и во многом это происходит благодаря инновационному подходу, который команда «КАРО» привнесла в отрасль».



Сеть кинотеатров «КАРО» установила новые стандарты похода в кино в России. Будучи одной из самых быстроразвивающихся и передовых киносетей, «КАРО» первой внедрила удобные киоски самообслуживания в кинотеатрах и систему онлайн-продаж для покупки билетов и продукции кинобара. Кроме того, «КАРО» первой в России представила кинобары формата U-Choose, предлагающие более 100 видов продукции. Сеть «КАРО» управляет двумя самыми большими мегаплексами в России, один из которых является крупнейшим на территории Европы. Залы премиального обслуживания «КАРО Black» предлагают первоклассный опыт похода в кино для самых искушенных зрителей. «КАРО» стала первой киносетью, представляющей альтернативный контент на федеральном уровне в рамках проекта «КАРО.Арт».



Ольга Зинякова является президентом «КАРО» с 2017 года. Она имеет 15-летний опыт работы в кинобизнесе. Ольга начала свою карьеру на телевидении: на Первом канале и телеканале ТНТ. С 2008 по 2013 гг. она была генеральным директором компании «ПромоФильм», которая занимается рекламой и продвижением кино на Первом канале, а также созданием и реализацией рекламных кампаний фильмов. С 2013 года Ольга возглавляла департамент рекламы и маркетинга сети кинотеатров нового поколения «КАРО».



«КАРО» выражает благодарность всем партнёрам сети: дистрибуторам, продюсерам, компании Coca Cola, техническим партнерам Barco, RealD, IMAX и другим.



Международная конвенция CineEurope 2018 прошла в Барселоне с 11 по 14 июня. CineEurope — самая продолжительная и наиболее успешная европейская отраслевая конвенция и выставка для представителей киноиндустрии. CineEurope представляет эксклюзивные показы и презентации будущих кинопремьер. Также в рамках CineEurope проходят спонсорские мероприятия и семинары. CineEurope является официальной конвенцией Международного союза кинотеатров (The International Union of Cinemas/ Union Internationale des Cinémas (“UNIC”)).



О сети кинотеатров «КАРО»

Сеть кинотеатров «КАРО», основанная в 1997 году, установила новые стандарты оформления кинозалов в России. На сегодняшний день «КАРО» является одной из ведущих и наиболее технологичных сетей кинотеатров в России. По итогам 2017 года «КАРО» была признана лучшей среди 18 киносетей из 37 стран международной конвенцией CineEurope. «КАРО» управляет 31 современным кинотеатром (238 залов) в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Калининграде и Сургуте, которые ежегодно посещают почти 12 млн человек.

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