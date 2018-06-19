Российские учёные научились предсказывать ход болезни Паркинсона

Биологи Петербургского политехнического университета и их коллеги из Университета ИТМО разработали программу, которая умеет находить следы болезни Паркинсона и предсказывать её дальнейшее развитие почти со 100% точностью.

По мнению самих учёных, данная программа поможет медикам подобрать лекарства, лучше всего помогающие носителям симптомов болезни Паркинсона, передаёт РИА Новости.

Как заверяют разработчики, в ближайшем будущем подобные программы можно будет установить на любом устройстве ‒ компьютере или смартфоне.

При этом биологи утверждают, что их программа – обучаемая. То есть чем больше информации будет загружаться, тем более точные выводы и рекомендации она будет выдавать.

Ранее сообщалось, что учёные Архангельского Северного федерального университета (САФУ) выяснили, какие вещества могут бороться с раком. Согласно результатам исследования, которое проводилось в центре коллективного пользования научным оборудованием «Арктика», победить онкологические заболевания можно при помощи берёзовой коры, точнее веществ, содержащихся в ней.