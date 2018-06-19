Россия введёт дополнительные пошлины на товары из США

Россия введёт дополнительные пошлины на американские товары.

Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. По его словам, в связи с тем, что Вашингтон продолжает применять защитные меры в виде дополнительных пошлин на ввоз стали и алюминия и отказывается предоставить компенсацию возникающих у нашей страны потерь, Россия использует свои права по ВТО и вводит балансирующие меры в отношении импорта из США, передаёт агентство «Интерфакс».

При этом чиновник подчеркнул, что данные меры начнут применяться уже в самое ближайшее время.

«Касаться они будут только продукции, имеющей аналоги на российском рынке, и не окажут негативного влияния на макроэкономические показатели», - резюмировал Орешкин.

Напомним, в марте 2018 года США ввели импортные пошлины для стали (25%) и алюминия (10%), которые уже действуют в отношении продукции из Китая, России, Японии и других стран.