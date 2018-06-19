Россиянам срочно понадобились деньги

Отток вкладов населения из российских банков в мае достиг 30 млрд руб. Впрочем, ЦБ РФ считает этот отток незначительным. Аналитики комментируют ситуацию спокойно, но при этом обращая внимание на то, что в предыдущие два года такого не было.

Ставки ушли в отпуск

По данным Банка России, в мае банковский сектор России зафиксировал «незначительный отток вкладов населения», который составил 30 млрд рублей, что соответствует 0,2% общего объема вкладов. До этого с начала года наблюдался прирост вкладов. В то же время депозиты и средства организаций на счетах увеличились в мае на 192 млрд рублей, или на 0,7%.

Стоит отметить также, что кредитование экономики за январь-май, без учета валютной переоценки и лишившихся лицензии банков, за пять месяцев выросло на 3,2% (в мае — на 0,1%).

Самым логичным объяснением оттока средств физлиц в мае могут стать летние отпуска, полагает член президиума «Опоры России» Ирина Капитанова. Люди снимают деньги, чтобы оплатить отдых. Дело в том, что хранят деньги в банках только те категории населения, у кого есть «лишние» средства. Отсюда и отток средств из банков. Искать какие-то иные причины, говорит Ирина Капитанова, смысла нет. Кредитным организациям, в свою очередь, предстоит компенсировать этот отток средств предложениями увеличения ставок или рекламными решениями.

Сейчас ситуация на рынке вкладов в 2018 году, по оценкам управляющего Санкт-Петербургским филиалом Росгосстрах Банка Елены Веревочкиной, остается стабильной и предсказуемой. Мы продолжаем находиться в нисходящем тренде по ставкам, достигая очередных исторических минимумов. Снижение ставки было спровоцировано двукратным снижением учетной ставки Банка России в первой половине 2018 году (каждое на 0,25%).

Так, с начала 2018 года по данным Банка России в целом по системе средневзвешенная ставка для годового депозита в рублях снизилась с 5,72% до 5,39%, для годового депозита в евро – с 0,46% до 0,35%, а для аналогичного депозита в долларах США средневзвешенная ставка несущественно поднялась с 0,81% до 088% (это прежде всего связано с ужесточением денежно-кредитной политики ФРС США по части учетной ставки). При этом объем депозитов физических лиц на счетах банков остается в среднем на том же уровне – более 26 трлн рублей с учетом валютной переоценки.

То есть, по словам Елены Веревочкиной, как и ожидалось, портфель «дрейфует» в допустимых пределах. Можно отметить, что в январе 2018 произошла сравнительно серьезная просадка – вкладчики забрали деньги из банков в сумме более, чем 0,5 трлн рублей, и, в результате, портфель упал до уровня 25,5 трлн рублей. Однако, в дальнейшем портфель компенсировал потери и даже прирос до уровня более 26,5 трлн рублей в рублевом эквиваленте.

ЦБ не собирается, но сделает

До конца 2018 года в Росгосстрах Банке ожидают незначительного увеличения ставки по депозитам в долларах США в связи с проводимой политикой ФРС, при этом ее увеличение не скажется на объеме долларовых депозитов. Также, несмотря на то, что на данный момент Банк России не видит потенциала для снижения ключевой ставки во второй половине 2018 года, в банке прогнозируют, что ЦБ еще как минимум один раз снизит ключевую ставку, не менее, чем на 0,25%.

От этого, говорит Елена Веревочкина, будет зависеть, будет ли еще спускаться средневзвешенная ставка по депозитам. Но, в любом случае, даже с учетом потери доходности по депозитам, этот инструмент остается самым популярным среди россиян, и мы не ожидаем существенного перетока депозитов в другие инструменты в текущих экономических и политических условиях.

«Мы бы не стали относить отток вкладов населения в мае к категории высокого риска в плане потери заинтересованности физических лиц в этом виде накопления сбережений», – говорит, в свою очередь, аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Депозиты уже много лет имеют статус высоко востребованного банковского продукта, отмечает он. Эксперт согласен с тем, что отток вкладов в мае в размере 30 млрд рублей в масштабе всей России может быть связан скорее с летним сезоном, который традиционно связан с приобретением туров в отпуск, крупными покупками, ремонтами или необходимостью обналичить денежные средства с целью приобретения ипотечного жилья.

И все-таки чем-то повеяло

Между тем, указывает Алексей Антонов, если сравнивать с маем 2017 и 2016 года, то такой отток произошел впервые за три последних года – год назад в мае объем депозитов вырос на 0,2%, в 2016 году за май вклады и вовсе росли на 1,1%. Таким образом, можно прийти к выводу что помимо сезонного фактора причины могут иметь под собой более фундаментальный характер. Наиболее объяснимо это с точки зрения нестабильности на фондовом рынке в апреле в связи с новыми американскими санкциями.

В качестве индикатора можно зацепиться за показатель доли валютных вкладов, которая снизилась с 20,6 до 20,5%, учитывая, что такой вид вкладов интересен лицам с большими доходами, то суммы вкладов там могли быть куда больше, чем рублевые депозиты, полагает аналитик. Вывод денег из таких депозитов объясняется желанием получить большую прибыль за счет массы предложений инвестиционных идей – в период переполоха на фондовых площадках это вполне закономерный сценарий. Также вкладчики могли направить эти средства для инвестирования в недвижимость.

В целом в «Алор Брокер» ожидают, что во второй половине года статистика сменит риторику из минуса в плюс, традиционно вкладчики возвращаются к депозитам осенью и зимой, когда заканчиваются крупные проекты, выплачиваются премии или 13-е зарплаты. Пока же о финансовом состоянии банков также беспокоиться нет необходимости, уверен Алексей Антонов, поскольку банки по-прежнему фиксируют избыточную ликвидность. Впрочем, добавляет он, даже несмотря на отток вкладов населения который может еще проявится в летние месяцы, банки не торопятся повышать процентные ставки по депозитам, напомним, что средняя максимальная ставка для физлиц в 10-ке крупнейших банков страны в мае упала на 0,12 п.п составив не более 6,27% годовых, в то время как в конце прошлого года средняя ставка депозита была куда выше – 7,33%.