Ударом на удар: Пекин жестко ответил Трампу

Госсекретарь США Майк Помпео назвал введение тарифов на китайские товары и товары и изделия других стран «экономической дипломатией», которая, по его словам, при правильном применении повышает национальную безопасность и укрепляет международные союзы.

Белый дом не дает скучать – он штампует важные новости одну за другой. Еще не успели обсудить и проанализировать встречу Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре, как американский президент, как, впрочем, и обещал, ввел тарифы на китайские товары в общей сложности на 50 млрд долларов. Пекин немедленно ответил на действия заокеанских, как сейчас принято говорить, партнеров зеркальными тарифами на американский экспорт. И американские, и китайские тарифы вступают в силу в один день – 6 июля.

Мистер Трамп, как это обычно бывает с американцами, совершенно искренне обиделся на действия китайцев и пригрозил Китаю новыми пошлинами. Он приказал американскому торговому представителю Роберту Лайтхайзеру подготовить новый список китайских товаров на 200 млрд долларов, на которые США введут десятипроцентные тарифы, если китайская сторона кардинально не изменит свою торговую политику и не подчинится американскому диктату.

«Очевидно, что Китай не намерен менять свою несправедливую политику, связанную с приобретением американской интеллектуальной собственности и технологий,- заявил президент США в понедельник.- Вместо того, чтобы изменить ее, он угрожает американским компаниям, рабочим и фермерам, которые не сделали ничего плохого. Эти тарифы войдут в силу, если КНР откажется менять свою политику и будет настаивать на введении новых тарифов, о которых он недавно объявил».

Майк Помпео полностью поддерживает шефа. В отличие от своего предшественника он, по крайней мере, пока не дает Трампу поводов сомневаться в своей преданности. Выступая в Детройтском экономическом клубе, госсекретарь обвинил китайцев в «беспрецедентном уровне воровства» интеллектуальной собственности. Он назвал недавние заявления Пекина об «открытости и глобализации» «шуткой» и добавил, что давно следовало принять меры против краж китайцами американской интеллектуальной собственности и против того, что Пекин наводнил Америку своими сталью и алюминием.

«Задайте себе вопрос: позволил бы Китай Америке делать то же самое, что он делает сам по отношению к Америке?- задал риторический вопрос главный американский дипломат.- Это экономика хищника».

Даже человеку, далекому от политики и не разбирающемуся в дипломатических и экономических тонкостях, очевидно, что Америка и Китай семимильными шагами стремительно движутся к полномасштабной торговой войне. Если Дональд Трамп введет очередную порцию тарифов на 200 млрд долларов, то Си Цзиньпин по идее ответит зеркально и введет на ту же сумму пошлины на американские товары. Судя по всему, Пекин отступать не собирается. Такой вывод можно сделать по риторике высокопоставленных китайских чиновников, обвиняющих американского руководителя в шантаже. К примеру, министр торговли КНР разместил на своем сайте заявление, в котором действия Америки называются «иррациональными» и в котором говорится, что у Китая нет иного выхода, как отвечать ударом на удар.

«Ответ Китая будет направлен на защиту интересов страны и ее народа»,- подчеркивает Чжун Шань.

Государственные СМИ КНР не менее сдержанны в своем тоне. Статьи в прессе пестрят словами «эгоизм», «грубость», «капризы», «непредсказуемость трамповской администрации» и т.д. Показателен комментарий правительственного агентства Xinhua: «Умный человек строит мосты, а глупец – стены. Сейчас, когда господствует экономическая глобализация, не существует полностью изолированных островов».

Явно в русле с тенденцией обострения торговых отношений и история с китайским изготовителем коммуникационного оборудования ZTE. Конгресс заблокировал решение Дональда Трампа вывести IT-гиганта, акции которого торгуются в Гонконге, из действия американских санкций. Новые неприятности обвалили акции ZTE на 21%! Отказ американских законодателей, как нетрудно догадаться, не будет способствовать улучшению отношений между США и КНР.