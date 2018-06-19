Суд на Украине разрешил капитану «Норда» выехать в Крым

Херсонский городской суд Украины разрешил капитану задержанного пограничниками «незалежной» судна «Норд» Владимиру Горбенко выехать в Крым.

Об этом рассказала журналистам пресс-секретарь базирующейся в Киеве прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик. По её словам, суд отказал «в продлении обязательства не посещать» Горбенко территорию Крыма, передаёт агентство Интерфакс.

При этом мера пресечения в виде залога, а также обязательство о необходимости сообщать о своём месте пребывания и являться к следователю, остаётся в силе.

Кроме того, Тихончик уточнила, что два уголовных дела в отношении капитана «Норда» были объединены в одно.

Напомним, 25 марта 2018 года Погранслужбой Украины в Азовском море было задержано судно «Норд» под российским флагом с экипажем из 10 граждан России.