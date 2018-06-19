«Тачанка» стала первым в России танком-беспилотником

Как сообщает Минобороны РФ, первый беспилотный российский танк, который разрабатывается на базе новейшей боевой платформы Т-14 "Армата", получил название "Тачанка Б".

Информация изложена в докладе центрального НИИ Минобороны России, который имеется в распоряжении РИА Новости.

Как говорится в документе, "Тачанка" является разработкой аванпроекта безэкипажной роботизированной ударной платформы тяжелого класса на базе изделия Т-14 для семейства бронетанковой техники нового поколения”.

Сам танк "Армата" является уникальной российской разработкой. Это единственный в мире танк третьего послевоенного поколения, построенный на основе универсальной тяжелой платформы нового поколения. Как ранее сообщал главком сухопутных войск России Олег Салюков у “Арматы” имеются практически "неограниченные возможности" по роботизации.?