В Nord Stream 2 рассказали о ходе строительства газопровода «Северный поток-2»

В Nord Stream 2 AG рассказали о ходе строительства газопровода «Северный поток-2».

По словам финансового директора компании Пола Коркорана, уже получены все трубы для строительства проекта. Об этом он заявил в ходе презентации на Российском нефтегазовой конгрессе, предаёт РИА Новости.

При этом Коркоран пообещал, что в самое ближайшее время поступит разрешение от Дании на строительство газопровода. Кроме того, он рассказал, что всего на реализацию данного проекта Nord Stream 2 AG направила более 4-х млрд евро.

Напомним, капитальные затраты по «Северному потоку-2» составляют 8 млрд евро. Общая стоимость строительства газопровода – 9,5 млрд евро.

Наша справка

Nord Stream AG – швейцарская компания, созданная для управления газопроводом Nord Stream (ранее — Северо-Европейский газопровод). Штаб-квартира располагается в городе Цуг (Швейцария). Основана в 2005 году.

Ранее носила название North European Gas Pipeline Company, новое название получила в октябре 2006 года.