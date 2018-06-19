В рамках ежегодной дилерской конференции состоялась церемония награждения победителей конкурса «Лучший дилер».

Шесть дилеров в лице их директоров и двенадцать специалистов были отмечены маркой Volkswagen.

В конкурсе приняли участие дилеры, успешно реализующие автомобили Volkswagen на российском рынке более двух лет.



Оценка их деятельности проводилась по результатам исследования качественных и количественных показателей в области продаж, послепродажного обслуживания, маркетинга и развития бизнеса.



Оценка региональных дилеров проводилась в категории «Российские регионы», а дилеров Москвы и Санкт-Петербурга – в категории «Две Столицы». В обеих категориях предусмотрены следующие номинации:



• «Лучший дилер», в лице директора дилерского центра;

• «Лучший руководитель отдела продаж»;

• «Лучший руководитель отдела послепродажного обслуживания» (сервиса).



Наградами в следующих номинациях категории «Дилеры двух столиц» был отмечены:



• «Лучший директор»:

– Кочетков Александр («АВИЛОН», Москва);

– Труфанова Тамара («Фольксваген Центр Подольск»);

– Лисичкин Александр («Нева-Автоком», Санкт-Петербург).



• «Лучший руководитель отдела послепродажного обслуживания»:

– Епанешников Константин («АВИЛОН», Москва);

– Акимов Михаил («Фольксваген Центр Подольск»);

– Ипанов Андрей («ТЦ Кунцево», Москва)



• «Лучший руководитель отдела продаж»:

– Сахаров Сергей («Нева-Автоком», Санкт-Петербург);

– Нестеров Алексей («Аксель-Сити Юг», Санкт-Петербург);

– Абрамов Алексей («Сигма Моторс», Санкт-Петербург).



В категории «Дилеры российских регионов» лучшими признаны:



• «Лучший директор»:

– Маренич Денис («Фольксваген Центр Брянск»);

– Бартенев Илья («Автобан-Запад-Плюс», Екатеринбург);

– Тятинькин Виктор («АвтоКлаус Центр», Нижний Новгород).



• «Лучший руководитель отдела послепродажного обслуживания»:

– Василькин Сергей («АвтоКлаус Центр», Нижний Новгород);

– Чекатков Дмитрий («Фольксваген Центр Брянск»);

– Ткачев Валерий («Автомир Новосибирск»).



• «Лучший руководитель отдела продаж»:

– Кривоногов Дмитрий («Автобан-Запад-Плюс», Екатеринбург);

– Емельяненко Наталья («Фольксваген Центр Брянск»);

– Медведев Семен («АвтоКлаус Центр», Нижний Новгород).



Награды победителям вручили: глава марки Volkswagen в России Ларс Химмер, руководитель отдела развития бизнеса и дилерской сети Петр Зайчек, руководитель отдела продаж Елена Смигановская, руководитель отдела послепродажного обслуживания Денис Воробьев, руководитель отдела маркетинга Юрий Самойленко.



Дилерская сеть марки Volkswagen на сегодняшний день насчитывает 126 предприятий по всей России.