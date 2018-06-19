В России стало больше долларовых миллионеров

В России по итогам 2017 года число долларовых миллионеров выросло примерно на 4%, а их состояние — на 5,2%.

Такие данные публикует РИА Новости со ссылкой на исследования World Wealth Report 2017 международной консалтинговой компании Capgemini.

При этом подчёркивается, что по итогам прошлого года в России насчитывается 189,5 тыс. человек, чьи доходы превысили один миллион долларов.

Таким образом, Россия заняла 15-е место в общемировом рейтинге стран по количеству миллионеров.

Лидируют же здесь США, где насчитывается 5,285 миллиона долларовых миллионеров. Второе место в этом рейтинге у Японии (3,162 миллиона человек). Тройку «призёров» замыкает Германия (1,365 миллиона человек).

Всего же в 2017 году количество долларовых миллионеров в мире по сравнению с 2016 годом выросло на 9,7% – до 18,1 миллиона.

Согласно расчётам компании, суммарное богатство миллионеров к 2025 году может возрасти до 100 триллионов долларов.