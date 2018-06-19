В центре Киева начались столкновения митингующих шахтеров с полицией

У здания украинской рады в Киеве начались столкновения шахтеров и ветеранов-афганцев с полицией, передает телеканал "Прямой". Митингующие пытаются прорваться в парламент.

"Беспорядки происходят у парламента, начали распрыскивать слезоточивый газ, кидают бутылки, пошли в ход дубинки", — сообщает СМИ. По последним данным, участникам протеста удалось прорвать первый кордон из полицейских.

Шахтеры приехали в Киев со всей страны с требованием надлежащего финансирования угольной отрасли. Как передает профсоюз горняков, задолженность по зарплате перед шахтерами государственных угледобывающих предприятий составляет 28,9 миллиона долларов.

Отмечается, что это не первые протесты горняков в украинской столице из-за зарплаты. Также в мае горняки одной из шахт в Волынской области в знак протеста прекратили работу.

Протестующие ветераны Афганской войны и силовых структур требуют восстановить в полном объеме льготы для семей погибших воинов и Героев Советского Союза.