В Центробанке спрогнозировали инфляцию в России на конец года

Эльвира Набиуллина – глава Центробанка – заявила, что не исключает инфляцию в России ниже прогнозируемого коридора 3,5-4% в конце года.

Однако она подчеркнула, что для этого должны сложиться определённые факторы, передаёт РИА Новости.

По её словам, среди них солидный рост урожая и отсутствие опережающих эффектов от налоговых нововведений.

При этом регулятор придерживается консервативного подхода в оценке благоприятных факторов: в Центробанке не рассчитывает на большой рост урожая и не закладывает его в свои оценки.

Напомним, Банк России 15 июня сузил коридор прогноза по инфляции в нашей стране до 3,5-4% в 2018 году и ожидает её краткосрочное повышение до 4-4,5% в 2019 году.



