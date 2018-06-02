Фонд развития промышленности одобрил первый займ под 1% на покупку оборудования для маркировки лекарств

Фонд развития промышленности одобрил первый займ по программе «Маркировка лекарств» санкт-петербургской компании «НТФФ «ПОЛИСАН», которая существует на рынке производства лекарств с 1992 года.

Как рассказали на производстве, с помощью полученных от ФРП средств планируется закупка оборудования, а именно принтеров, аппликаторов, камер считывания, необходимых для маркировки ампул и таблеток. Компания намерена переоборудовать четыре из пяти производственных линии.

Как отметил директор ФРП Роман Петруц, «программа была анонсирована всего полтора месяца назад, а сегодня Экспертный совет рассмотрел и одобрил первый проект».

«Мы оперативно отвечаем на запросы рынка. Еще около 10 поданных заявок от медицинских компаний ФРП рассмотрит в ближайшие несколько недель», - рассказал Роман Петруц.

Как отмечается, российских фармпроизводителей обязали с 2020 года маркировать все выпускаемые лекарственные средства, что влечет новые расходы для компании. Для производителей низкомаржинальных препаратов и дешевых лекарств вопрос поиска инвестиций стоит достаточно остро, так как процедура повышает себестоимость препаратов.

Новая программа ФРП, как раз призвана решить данную проблему, предоставляя средства для закупки оборудования под рекордно низкий процент – всего 1 % годовых сроком до двух лет и в размере от 5 до 50 млн рублей. В Фонде подчеркивают, данный займ должен быть направлен исключительно на закупку специализированного оборудования для маркировки лекарств. При этом предприятию не потребуется софинансировать программу, вкладывая собственные средства. Руководству предприятия необходимо лишь предоставить банковскую гарантию на сумму займа. Саму заявку можно подать в электронном виде на сайте Фонда.

Напомним, Фонд развития промышленности создан по инициативе Минпромторга для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения.

ФРП предоставляет займы под 1%, 3% и 5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 50 до 750 млн руб., стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.