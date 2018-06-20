Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 20.06.2018

«Аэрофлот» признан лучшей авиакомпанией Европы

«Expert Online» 2018

Американская ассоциация APEX (Airline Passenger Experience Association) признала российскую авиакомпанию «Аэрофлот» лучшей в Европе.

Торжественная церемония награждения авиакомпаний, которые объявлены лучшими в своих регионах планеты, состоялась 19 июня на конференции APEX Tech 2018 в Лос-Анджелесе.

При этом крупнейшему российскому переводчику присуждена премия сразу в двух номинациях: «Лучшая глобальная авиакомпания в Европе» и «Авиакомпания Европы с самыми комфортабельными креслами», передаёт РИА Новости.

Наша справка

Авиакомпания «Аэрофлот» – крупнейшая в России, в 2017 году увеличила перевозки пассажиров на 13,3% до 32,8 млн человек, а её группа в целом — на 15,4%, до 50,1 млн человек.

В 2018 году группа планирует нарастить перевозки еще на 11-12%.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Хорошая крыша не роскошь

    Из тысячи обследованных крыш в построенных зданиях - лишь два процента не нуждаются в ремонте крыши

    Как компании повышают престиж рабочих профессий

    Дефицит рабочих специальностей в регионах – давняя проблема российской промышленности. Сегодня компании сами задают новый тренд в развитии экономики – повышают привлекательность рабочих профессий

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара показывает феноменальный рост
      Курс доллара показывает феноменальный рост
    2. Курс доллара теперь не остановить
      Курс доллара теперь не остановить
    3. Газпром парировал первый удар
      В российско-украинской газовой войне закончилась очередная битва. Апелляционный суд Швеции приостановил решение Стокгольмского арбитража, на основании которого в Европе уже были арестованы некоторые активы Газпрома. На этот раз победа осталась за Москвой, но это еще не конец игры. Верхушка Нафтогаза тем временем разделила между собой премию в десятки миллионов долларов за «победу» над Газпромом