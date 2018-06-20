«Аэрофлот» признан лучшей авиакомпанией Европы

Американская ассоциация APEX (Airline Passenger Experience Association) признала российскую авиакомпанию «Аэрофлот» лучшей в Европе.

Торжественная церемония награждения авиакомпаний, которые объявлены лучшими в своих регионах планеты, состоялась 19 июня на конференции APEX Tech 2018 в Лос-Анджелесе.

При этом крупнейшему российскому переводчику присуждена премия сразу в двух номинациях: «Лучшая глобальная авиакомпания в Европе» и «Авиакомпания Европы с самыми комфортабельными креслами», передаёт РИА Новости.

Наша справка

Авиакомпания «Аэрофлот» – крупнейшая в России, в 2017 году увеличила перевозки пассажиров на 13,3% до 32,8 млн человек, а её группа в целом — на 15,4%, до 50,1 млн человек.

В 2018 году группа планирует нарастить перевозки еще на 11-12%.