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Москва, 20.06.2018

Еврокомиссия ввела ответные меры на пошлины США

«Expert Online» 2018

Еврокомиссия (ЕК) вводит дополнительные пошлины на импорт из США в страны Евросоюза. Это станет ответом ЕС на торговые ограничения со стороны Вашингтона и коснется товаров на общую сумму 2,8 млрд евро.

Уже известно, что ограничения вступят в силу в пятницу, 22 июня. В частности, ЕС будут введены пошлины в 25% на американский рис, апельсиновый сок, арахисовое масло, виски, сигареты и различную одежду, передаёт РИА Новости.

При этом в ЕК подчеркнули, что ребалансирующие меры ЕС будут действительны до тех пор, пока США не отменят пошлины, что будет проходить в соответствии с соглашением ВТО и законодательством Евросоюза.

Напомним, в конце марта США ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия (10%). Вашингтон обосновал это соображениями национальной безопасности.

Многие торговые партнеры американцев восприняли это негативно. Например, власти России назвали решение США нелегитимными и пообещали проработать все возможные механизмы реагирования.

Между тем Пекин, который не в состоянии ответить США в аналогичных масштабах в обмене пошлинами, может в ответ значительно повредить интересам американских компаний.

Ранее сообщалось, что российское правительство разработало систему торговых пошлин на американские товары в ответ на введение США пошлин на импорт стали и алюминия. 

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