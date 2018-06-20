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Москва, 20.06.2018

Глава ФАС спрогнозировал, что будет с ценами на топливо

«Expert Online» 2018

Меры властей РФ привели к стабилизации цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ), их роста не ожидается, заявил глава ФАС

Игорь Артемьев – глава ФАС – заявил, что Меры российских властей уже привели к стабилизации цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ). Поэтому их роста он не ожидает.

«Дальше – налоговый маневр и последующие действия зависят уже от него», – цитирует   Артемьева РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что за последний период отмечается стабилизация цен на бензин, как в рознице, так в оптовом звене.

«Можно говорить в ближайшем будущем о том, что эти цены не будут расти дальше даже в пределах существующей и растущей инфляции», – резюмировал глава ФАС.

Напомним, в конце мая, начале июня розничные цены на бензин превысили уровень в 43 рубля за литр.

Правительство приняло решение о снижении акцизов на бензин и дизельное топливо, договорившись с крупнейшими нефтекомпаниями о том, что они на время выработки решений о поддержке отрасли зафиксируют цены на уровне 30 мая.

В свою очередь Минфин предложил наделить Кабмин правом повышать экспортные пошлины на бензин, дизтопливо и керосин до 90% от пошлины на «чёрное золото», если компании нарушат обязательства о заморозке цен.

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