Импорту из США придется туго

Российское правительство разработал систему торговых пошлин на американские товары в ответ на введение США пошлин на импорт стали и алюминия. Сильно уязвить американцев мы не сможем, но отвечать-то надо. Аналитик предупреждает, что рост цен на «айфоны», если таковой случится, способен вызвать волну негатива. Пока, правда, о них никто официально не упоминал.

Как заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, правительство России обложит пошлинами американские товары в ответ на торговую политику администрации Дональда Трампа. Это, передает «Интерфакс» со ссылкой на слова министра, станет ответом на американские пошлины в отношении стали и алюминия из России, которые действуют с апреля. Чиновник назвал данные меры «балансирующими».

Номенклатуру импорта, в отношении которой будут введены ограничения, МЭР согласует в течение нескольких дней. В него попадут только такие товары, которые имеют аналоги на российском рынке, при этом лекарственные препараты в список не попадут в любом случае. Уже известно, что среди облагаемых пошлиной поставок из США будет фигурировать дорожно-строительная техника. Американское министерство торговли оценивает его, по данным агентства, в 270 млн долларов, но российская оценка ниже. Ущерб российским производителям от введенных Дональдом Трампом пошлин оценивается в 500 млн долларов.

Это не ответ на американские санкции, а действия в рамках торгово-экономических отношений. США ввели пошлины в отношении поставщиков из широкого круга стран, включая своих основных партнеров. Ввести встречные тарифы уже твердо пообещали в Китае, с которым обошлись особенно жестко. Еврокомиссия также выступила с заявлением о том, что будут ответные меры. Все происходящее уже получило название торговой войны.

Россия в рамках законодательства ВТО имеет полное право на введение ответных защитных мер на действия США, напоминает аналитик ИК «Алор Брокер» Алексей Антонов. Когда какая-то страна в одностороннем порядке вводит пошлины на некоторые виды продукции и при этом не соглашается проводить необходимые консультации со страной поставщиком, последняя должна сначала обратиться в ВТО и попытаться добиться принятия решения, устраивающего обе стороны. А если этого не происходит – может уведомить ВТО, что вводит ответные меры. Список подпадающей под пошлины продукции, скорее всего, будет разнообразный, считает он.

В целом, указывает Алексей Антонов, если смотреть на сетку импорта из США, то за 2017 в нашу страну из самого дорогого было поставлено летательных аппаратов на сумму 3,46 млрд долларов, на 837 млн долларов поставлено транспортных средств, запчастей — на 365 млн долл., медицинских устройств — на 621 млн долл. Учитывая что Россия будет использовать в своем списке очень избирательный подход, ожидать, что по производителям из США этот ответ ударит болезненно, нет основания.

К сожалению, продолжает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, как показывает практика законотворчества, из мер противодействия получится скорее хорошая популистская история, безвредная для американской экономики и усложняющая жизнь отечественному бизнесу и потребителям. Их вряд ли порадуют, например дополнительные пошлины на продукцию американской компании Apple — на смартфоны, ноутбуки, моноблок.

Потребители этой продукции в большинстве своем являются своего рода фанатами, возводящими в абсолют дизайн и юзабильность устройств и повышение цены на их любимые гаджеты, по мнению Ильи Жарского, может вызвать негативные эмоции посильнее, чем, например, блокировка популярного мессенджера. В большинстве своем это молодые люди, наиболее активная часть протестного электората, отмечает он. Видимо, поэтому Минэкономразвития поспешило откреститься, что «потребители не пострадают», но не уточнило, какие именно потребители.

Россия импортирует из США товаров и услуг на 12.5 млрд долл. в год, при этом в структуре импорта 44% приходится на машины и оборудование. Судя по сообщениям ФТС, ограничить планируется закупки примерно на 100-200 млн долл., то есть это капля в море импорта из США вообще и импорта машин и оборудования в частности.

А уж в структуре внешней торговли самих США это настолько мизерная сумма, что заметна она не будет, уверен Илья Жарский, поэтому эффект должен быть больше политический. По его мнению, пострадают некоторые строительные фирмы, использующие американскую строительную технику, которым теперь придется платить втридорога за запасные части и обслуживание, если они вообще смогут их купить в новых условиях.