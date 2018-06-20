Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 20.06.2018

Иран отказался от участия во встрече ОПЕК+ из-за Трампа

«Expert Online» 2018

Иран не будет присутствовать на встрече стран-производителей нефти ОПЕК+ 23 июня в Вене. Министр нефти этой страны Бижар Намдар Зангане намерен отбыть домой 22 июня после завершения встречи с представителями стран-членов ОПЕК. Информацию передает агентство Reuters.

Отмечается, что представители ОПЕК+ планируют рассмотреть вопрос временного увеличения добычи сырья в рамках соглашения.

Зангане заявил, что на встрече ОПЕК вряд ли странам удастся прийти к данному соглашению, так как это «не та организация, которой США могут присылать свои инструкции».  Министр напомнил, что президент США Дональд Трамп, который ранее обвинил объединение ОПЕК в картельном сговоре роста на нефть, не может давать указания объединению.

«Рынок сейчас политизирован президентом Трампом… Я хочу декларировать, что ОПЕК — это независимая организация, она не американская организация… ОПЕК не является организацией, которая должна выполнять инструкции от президента Трампа», - пояснил свою позицию Зангане.

Министр обвинил главу США в создании сложной ситуации на нефтяном рынке из-за санкций, которые США наложили на стран-основателей ОПЕК.

«Он создал сложную ситуацию на рынке нефти. И просит ОПЕК и ожидает от нее каких-нибудь действий, чтобы цены были лучше. Я думаю, это нечестно», — резюмировал представитель Ирана.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что перед встречей в Вене в рядах стран - нефтедобытчиков наметился раскол. Россия и Саудовская Аравия настроены поменять параметры сделки ОПЕК+ и вместе с другими участниками соглашения в III квартале 2018 года нарастить добычу на 1,5 млн б/с. Против выступает Ирак, Венесуэла и Иран, который даже готов наложить вето на данное решение. США попытаются извлечь свою выгоду, так как в стране из-за роста цен на мировом рынке и возможного дефицита из-за санкций в отношении Ирана стремительно выросли цены на бензин.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Хорошая крыша не роскошь

    Из тысячи обследованных крыш в построенных зданиях - лишь два процента не нуждаются в ремонте крыши

    Как компании повышают престиж рабочих профессий

    Дефицит рабочих специальностей в регионах – давняя проблема российской промышленности. Сегодня компании сами задают новый тренд в развитии экономики – повышают привлекательность рабочих профессий

    Аддитивное производство перевернет целые отрасли

    Аддитивное производство дает новые возможности для изготовления изделий. Эта технология меняет мир, изменяя способы проектирования и производства

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара показывает феноменальный рост
      Курс доллара показывает феноменальный рост
    2. Курс доллара теперь не остановить
      Курс доллара теперь не остановить
    3. Газпром парировал первый удар
      В российско-украинской газовой войне закончилась очередная битва. Апелляционный суд Швеции приостановил решение Стокгольмского арбитража, на основании которого в Европе уже были арестованы некоторые активы Газпрома. На этот раз победа осталась за Москвой, но это еще не конец игры. Верхушка Нафтогаза тем временем разделила между собой премию в десятки миллионов долларов за «победу» над Газпромом