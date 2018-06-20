Иран отказался от участия во встрече ОПЕК+ из-за Трампа

Иран не будет присутствовать на встрече стран-производителей нефти ОПЕК+ 23 июня в Вене. Министр нефти этой страны Бижар Намдар Зангане намерен отбыть домой 22 июня после завершения встречи с представителями стран-членов ОПЕК. Информацию передает агентство Reuters.

Отмечается, что представители ОПЕК+ планируют рассмотреть вопрос временного увеличения добычи сырья в рамках соглашения.

Зангане заявил, что на встрече ОПЕК вряд ли странам удастся прийти к данному соглашению, так как это «не та организация, которой США могут присылать свои инструкции». Министр напомнил, что президент США Дональд Трамп, который ранее обвинил объединение ОПЕК в картельном сговоре роста на нефть, не может давать указания объединению.

«Рынок сейчас политизирован президентом Трампом… Я хочу декларировать, что ОПЕК — это независимая организация, она не американская организация… ОПЕК не является организацией, которая должна выполнять инструкции от президента Трампа», - пояснил свою позицию Зангане.

Министр обвинил главу США в создании сложной ситуации на нефтяном рынке из-за санкций, которые США наложили на стран-основателей ОПЕК.

«Он создал сложную ситуацию на рынке нефти. И просит ОПЕК и ожидает от нее каких-нибудь действий, чтобы цены были лучше. Я думаю, это нечестно», — резюмировал представитель Ирана.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что перед встречей в Вене в рядах стран - нефтедобытчиков наметился раскол. Россия и Саудовская Аравия настроены поменять параметры сделки ОПЕК+ и вместе с другими участниками соглашения в III квартале 2018 года нарастить добычу на 1,5 млн б/с. Против выступает Ирак, Венесуэла и Иран, который даже готов наложить вето на данное решение. США попытаются извлечь свою выгоду, так как в стране из-за роста цен на мировом рынке и возможного дефицита из-за санкций в отношении Ирана стремительно выросли цены на бензин.