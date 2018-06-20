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Москва, 20.06.2018

Китай готов объявить войну компаниям США в ответ на пошлины

«Expert Online» 2018

Пекин не в состоянии ответить США в аналогичных масштабах в обмене пошлинами, но может в ответ значительно повредить интересам американских компаний, пишет Dow Jones.

Прошлые усилия Пекина показывают, «насколько быстро и действенно он может нанести вред иностранным корпорациям».

Так, правительство в состоянии привести в действие угрозы прошлого месяца и ввести дополнительные налоги на автомобили, произведенные в США. В первую очередь может пострадать от этих мер компания Tesla, для которой Китай является вторым по величине рынком. Также пострадают концерны BMW и Daimler, а именно производственные линии в США, чьи автомобили  экспортируются в Китай.

Акции компаний BMW и Daimler уже отреагировали на новости и торгуются на самых низких уровнях за год. Компания Tesla потеряла 4% в стоимости своих ценных бумаг.

Аналитики не исключают и атаки на американские бренды со стороны жестко контролируемых китайских СМИ. Подобными методами Поднебесная действовала в конфликте с Японией и Южной Кореей о спорных островах в Восточно-Китайском море.

Помимо этого, у крупных американских компаний могут возникнуть проблемы с получением разрешений для коммерческой деятельности. Так по-прежнему ожидает одобрения на покупку компании NXP Semiconductors властей КНР американская компания-производитель микросхем Qualcomm. Акции первой сейчас также потеряли в цене и торгуются на 15% ниже, чем готова была приобрести Qualcomm.

Напомним, обострение торговых отношений США И КНР наступило в результате недавнего заявления президента США Дональда Трампа о возможном вводе новых пошлин на китайские товары, экспортируемые в США, на сумму до 450 млрд долларов.

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