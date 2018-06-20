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Москва, 20.06.2018

Кудрин рассказал о влиянии роста НДС на инфляцию

«Expert Online» 2018

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что рост НДС до 20% повлияет на инфляцию.

Об этом чиновник рассказал в ходе беседы с журналистами, передаёт «Газета.Ru».

При этом Кудрин предположил, что речь может идти о 0,4%. Кроме того, он уточнил, что всё это означает, что инфляция всё равно останется около 4%.

Ранее сообщалось, что российские власти намерены повысить НДС с 18% до 20%.

Повышение НДС приведёт к дополнительным доходам федерального бюджета в 620 млрд руб. ежегодно.

Наша справка

Налог на добавленную стоимость (НДС) — косвенный налог, форма изъятия в бюджет государства части стоимости товара, работы или услуги, которая создаётся на всех стадиях процесса производства товаров, работ и услуг и вносится в бюджет по мере реализации.

В результате применения НДС конечный потребитель товара, работы или услуги уплачивает продавцу налог со всей стоимости приобретаемого им блага, однако в бюджет эта сумма начинает поступать ранее конечной реализации, так как налог со своей части стоимости, «добавленной» к стоимости приобретённых сырья, работ и (или) услуг, необходимых для производства, уплачивает в бюджет каждый, кто участвует в производстве товара, работы или услуги на различных стадиях.

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