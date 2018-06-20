ЕС на пути к «концепции закрытых дверей»

Немецкую политику затрясло не на шутку. Внутриполитический кризис из-за миграционного вопроса может стать общеевропейским на предстоящем в конце июня саммите ЕС.

Им тут не место?

Не прошло и полгода с момента создания, почти что «железом и кровью», правящей немецкой коалиции (в жертву которой был принесен тогдашний лидер социалистов Мартин Шульц), как теперь ее ставит под вопрос Хорст Зеехофер. Министр внутренних дел Германии и по совместительству лидер баварского Христианско-Социального союза – давнего партнера ХДС и обладателя 46 мест в Бундестаге. Он взбунтовался в миграционном вопросе.

Собственно, Зеехофер давно известен своим специфическим отношениям к мусульманским мигрантам и принципам их интеграции. Он заявлял, что «мусульмане, которые живут в Германии, являются ее частью», но при этом добавлял, что «ислам таковой частью не является», поскольку «Германия создавалась как христианская страна». Что, в общем-то, абсолютная правда. Если развить тезисы Зеехофера, то получится, что ФРГ должно защищать права всех своих граждан, но принимать то же мусульманское право (шариат) или мусульманские обычаи (такие как закрытие лица или покрытие головы женщинами) не обязано. И не должно.

Теперь Зеехофер выступил с конкретным предложением – он требует ввести запрет на въезд в Германию беженцев, даже если они уже попали на территорию ЕС и зарегистрировались в других странах. Казалось бы – к чему такие радикальные меры, формально ведь пик кризиса с беженцами прошел. В 2017 году немецкое ведомство, ответственное за мигрантов и беженцев, зарегистрировало 186 644 обращения о получении убежища (серьезное падение по сравнению с 2015 годом, когда таких обращений было почти 900 тысяч). Однако сейчас 53% беженцев, официально зарегистрированных в ЕС, проживает в Германии, что, конечно, создает определенные проблемы.

Слово Дональда

Позицию Зеехофера многие поддержали – в том числе и Дональд Трамп, который не упустил возможность подколоть Ангелу Меркель. «Народ Германии выступил против своего руководства, а миграционный вопрос разваливает и без того непрочную коалицию. Преступность в Германии растет – большая ошибка всей Европы, впустившей миллионы людей, жестко и жестоко противостоящих европейской культуре», - написал американский президент в своем твиттере.

Этот твит уже вызвал скандал и бурные обсуждения в Германии. Причем в вину Трампу ставят не только неэффективность нападок на Меркель (когда канцлера критикует человек, к которому позитивно относится лишь каждый девятый немец, эта критика идет скорее на пользу фрау Меркель), сколько прямую ложь. Ведь с преступностью Трамп, конечно, перегнул – по данным немецкой полиции, количество зарегистрированных преступлений в Германии в 2017 году сократилось почти на 5% по сравнению с 2016 годом, и сейчас находится на самом низком уровне за последние 30 лет. Однако почти 40% немцев согласны с «ощущением» американского президента: они утверждают, что чувствуют себя в меньшей безопасности, чем 5 лет назад. Почему ощущения расходятся со статистикой – другой вопрос. Возможно, в этом виноваты СМИ, раздувающие преступления с участием мигрантов, возможно, немцам просто не нравится поведение «понаехавших», которые закон не нарушают, но ведут себя отнюдь не как гости в чужой стране.

И это ощущение для Зеехофера куда важнее, чем сухая статистика. Отступать ХСС некуда – позади избирательные участки. Осенью в Баварии пройдут местные выборы, на которых разочарованные недостаточной жесткостью ХСС в вопросе мигрантов избиратели могут проголосовать за «Альтернативу для Германии», чья фракция в Бундестаге уже является крупнейшей из оппозиционных. Поэтому, когда Меркель, продолжая отчаянно защищать свою «политику открытых дверей», провозглашенную в 2015 году, выступила против этого решения, министр дал понять, что готов ввести ограничения вопреки решению бундесканцлерин.

Потом, впрочем, он смилостивился. Зеехофер согласился исполнять свой план «шаг за шагом» и начать с недопуска тех мигрантов, которых уже депортировали с территории ФРГ. Меркель же он дал две недели (до саммита ЕС в конце июня) для того, чтобы выработать общеевропейскую сделку по мигрантам. Зеехофер пояснил, готов принять «европейское решение» проблемы, но если его не будет, то он обещал принять «национальное». То есть МВД введет запрет, поскольку «от этого вопроса зависит существование нашего конституционного государства», — заявил министр.

Унять гордость

Насколько вероятно появление сделки? В том виде, в которой ее хотела бы получить Меркель – то есть в рамках концепции «открытых дверей» – достичь ее будет крайне непросто. Ряд европейских стран (Польша, Венгрия) наотрез отказываются соблюдать квоты и вообще принимать беженцев. Другие (Австрия и Италия) отказываются чуть более дипломатично, но так же твердо и бескомпромиссно. Австрийский премьер Себастьян Курц пришел к власти на умеренной антииммигрантской риторике, а новый министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини перешел от слов к делу, и отказался принимать в итальянских портах корабль с 630 спасенных в море беженцами из Африки на борту (в конце концов, судно приютили в испанской Валенсии). Лидер «Лиги Севера» дал понять, что это решение он принял во благо жителей Италии и самих мигрантов, которым лучше вообще оставаться в Африке.

Французский президент Эммануэль Макрон назвал решение Сальвини циничным и безответственным, однако это решение соответствует воле избирателей. Причем не только избирателей Италии – антииммигрантские лозунги набирают силу по всей Европе. И «концепция открытых дверей», провозглашенная Ангелой Меркель, оказывается в определенной изоляции. При этом госпожа Меркель не может продавить несогласных так, как она в свое время это сделала с греческим премьером Алексисом Ципрасом (бунтовавшим в вопросе греческого долга). Нестабильность германского правительства и открытый конфликт между ХДС и ХСС подрывают позиции бундесканцлерин, и ее попросту перестают бояться.

Поэтому единственный шанс на заключение сделки – если Меркель уймет свою гордость и пойдет навстречу антииммигрантским политикам (что она осторожно, но все-таки сейчас делает). И это, в свою очередь, спасет не только коалицию, но и Европу. Как верно отмечает глава Европарламента Антонио Таяни, от решения миграционного кризиса зависит судьба ЕС. Если страны будут действовать в одностороннем порядке по примеру Зеехофера, то это решение не только оставит мигрантов в южных странах ЕС (откуда они и пытаются попасть в Германию и другие зажиточные страны), но и подорвет саму концепцию свободы перемещения внутри Шенгенской зоны. А значит и остатки европейского единства.