Россия - первая

Обыграв Египет со счетом 3:1, сборная России досрочно оказалась в числе 16 лучших футбольных коллективов мира! Сбылась мечта нескольких поколений болельщиков – национальная команда впервые за 32 года вышла из группового турнира в стадию плей-офф. И впервые за 48 лет одержала на мировых первенствах две победы подряд.

Перед игрой с египтянами шапкозакидательских прогнозов не было и в помине. Все понимали, что соперник, проигравший уругвайцам первый матч в группе, будет зол и боевит. Так оно и оказалось – несмотря на крупный счет сборная Египта, который руководит аргентинец Эктор Купер, смотрелась неплохо. От ее лидера Мохаммеда Салаха ожидали большего. В итоге, он воротам угрожал не так часто, но гол-то свой забил. Правда — с пенальти.

Первый тайм игры в Санкт-Петербурге был мучительно равным. До угроз воротам не доходило, команды лишь обозначали опасность, много двигались, перекидывали мяч с фланга на фланг, прощупывали слабости друг друга. Зато после перерыва события стали разворачиваться с калейдоскопической быстротой.

Началось все с того, что на 47-й минуте египтянин Фатхи забил гол в свои ворота. Трибуны еще не заполнились после перерыва, а счет был открыт. Защитник на удивление коряво отбил мяч после не менее корявого удара Зобнина, точно уложив его в угол собственных ворот. Автогол стал пятым по счету на этом чемпионате, и вторым за один игровой день – тремя часами ранее свои ворота поразил поляк Ционек. Польский гол получился красивее, зато египетский оказался важнее.

Сборная России, чего раньше за ней не замечалась, бросилась добивать попавшего в нокдаун соперника. И преуспела: с разрывом в три минуты цель поразили Черышев, использовавший отличную передачу Фернандеса с правого фланга, и Дзюба, быстро развернувшийся с мячом и пославший его в угол ворот. Теперь у Черышева три забитых мяча, у Дзюбы – два, и оба россиянина входят в пятерку лучших бомбардиров чемпионата мира.

Полил дождь, освеживший поле и египтян. В какой-то момент им удалось прижать наших к воротам и сотворить пенальти. Слабо подготовленный к столь напряженным матчам судья Касерес сначала решил, что нарушение было за пределами штрафной, но затем парагвайцу подсказали, что система видеоконтроля бесстрастно определила, что Салаха свалили почти в метре от линии.

Хорошо, что парагваец никак не отреагировал на то, что спустя несколько минут Кутепов двумя руками задержал поблизости от наших ворот Мохсена. Не факт, что такой покладистый арбитр попадется нашей команде в плей-офф.

То, что мы будем играть в 1/8 финала, стало абсолютно ясно, как только прозвучал итоговый свисток, если не раньше. Последний матч с Уругваем лишь расставит две первые команды группы А по местам. С кем придется встретиться россиянам, станет известно лишь после того как в группе В завершатся последние матчи – там на выход претендуют сразу три команды: Иран, Испания и Португалия. Две первых сборных встречаются между собой вечером 20 июня в Казани.

А пока, Уругвай. И —1/8-я!