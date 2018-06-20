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Москва, 20.06.2018

Санкции могут повлиять на добычу нефти в России

«Expert Online» 2018

В предстоящее десятилетние Россию может ожидать снижение добычи нефти, говорится в презентации Аналитического кредитного рейтингового агентства.

«Экономика выдержала финансовые санкции, при этом санкции против нефтегазовых компаний будут ограничивать рост добычи нефти в 2020-е годы», — уверены в АКРА.

Эксперты организации сообщают, что месторождения, введенные в эксплуатацию после 2013 года, в состоянии обеспечить рост в 2019-2020 годах, а после 2020 года  «потребуются новые стимулы, чтобы рост добычи как на зрелых, так и новых участках продолжился».

Агентство прогнозирует, что в 2018 году добыча нефти достигнет 547 миллионов тонн, из которых 24,3 миллиона будут добыты из новых месторождений. Прогноз на 2020 год - 570,6 миллионов тонн, а в 2021 году прогнозируется добыча 576,5 миллионов тонн нефти.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в марте текущего года прогнозировало, что добыча нефти и конденсата в России продолжит расти лишь в ближайшие несколько лет. Затем достигнет пика и из-за санкций перейдет к снижению.

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