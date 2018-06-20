Силуанов объяснил, почему в России такой высокий курс доллара

Антон Силуанов – первый премьер российского правительства и глава Минфина – рассказал, почему в настоящее время доллар торгуется в России в диапазоне от 63 до 64 рублей.

По его мнению, если бы не действующее бюджетное правило, то курс американской валюты находился бы на уровне 50 рублей, предаёт РИА Новости.

При этом Силуанов пояснил, что бюджетное правило сдерживает чрезмерную волатильность рубля.

«Конечно, рубль был бы крепче. Но в случае снижения цены на нефть мы бы имели обратное качение. Такая волатильность, такая непредсказуемость, конечно, ударяет по предпринимателям», – резюмировал чиновник.

Напомним, согласно действующему бюджетному правилу, все нефтегазовые доходы РФ, полученные при цене выше 40 долл. за баррель, отправляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ). При этом Силуанов утверждает, что бюджетное правило действует для создания предсказуемого курса национальной валюты, что необходимо для успешного ведения бизнеса.

Ранее сообщалось, что курс доллара по отношению к рублю торговался во вторник в широком коридоре от 63,69 до 64,18 рубля. Однако в среду российская валюта снова получила поддержку от растущих цен на «чёрное золото», что поубавило пыл долларовых быков.

Курс доллара на открытии среды снижался на 9 копеек – до 63,78 рубля, курс евро – на 2 копейки — до 73,83 рубля.

При этом установленный Банком России официальный курс доллара на 21 июня составляет 63,6175 рубля, что на 45 копеек ниже курса доллара, который был установлен на вторник, 19 июня. В свою очередь, европейскую валюту регулятор оценил в 73,6118 рубля, и это на 57 копеек ниже курса, установленного ранее.