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Москва, 20.06.2018

СМИ Германии: «Прости Россия, мы были не правы!»

«Expert Online» 2018
  • Игрок сборной Египта Мохамед Салах
ТАСС, Демьянчук Александр

Игрок сборной Египта Мохамед Салах

Журналисты немецкого издания Spiegel признали, что они ошиблись в прогнозе о невыходе российской команды из группы и недооценили хозяина чемпионата мира.

«Несмотря на победу в матче против Саудовской Аравии со счетом 5: 0 мы предсказывали, что Россия покинет чемпионат после группового турнира. После разгрома команды Египта, близкого к нокауту, со счетом 3: 1,  российская команда преподнесла нам урок», - пишет издание, которое напоминает, что Россия вышла в одну восьмую финала.

Однако в плей-офф перед российской сборной встанет «непосильная задача» в лице Испании или Португалии, считают журналисты Spiegel, добавляя при этом, что однажды уже ошиблись с прогнозом.

Напомним, накануне российская сборная, обыграв команду Египта, набрала шесть очков и получила шанс досрочно выйти в 1/8 финала чемпионата мира,  при условии, если встреча Уругвая и Саудовской Аравии закончится ничьей или победой южноамериканцев.

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