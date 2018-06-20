СМИ Германии: «Прости Россия, мы были не правы!»

Журналисты немецкого издания Spiegel признали, что они ошиблись в прогнозе о невыходе российской команды из группы и недооценили хозяина чемпионата мира.

«Несмотря на победу в матче против Саудовской Аравии со счетом 5: 0 мы предсказывали, что Россия покинет чемпионат после группового турнира. После разгрома команды Египта, близкого к нокауту, со счетом 3: 1, российская команда преподнесла нам урок», - пишет издание, которое напоминает, что Россия вышла в одну восьмую финала.

Однако в плей-офф перед российской сборной встанет «непосильная задача» в лице Испании или Португалии, считают журналисты Spiegel, добавляя при этом, что однажды уже ошиблись с прогнозом.

Напомним, накануне российская сборная, обыграв команду Египта, набрала шесть очков и получила шанс досрочно выйти в 1/8 финала чемпионата мира, при условии, если встреча Уругвая и Саудовской Аравии закончится ничьей или победой южноамериканцев.