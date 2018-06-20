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Москва, 20.06.2018

США оценили возможности России по защите Калининграда

«Expert Online» 2018

Авианосцы США класса «Нимиц» и «Форд» не смогут приблизиться при необходимости к Калининграду из-за собственной громоздкости, что делает их уязвимыми для российских противокарабельных ракет, пишет The National Interest.

Самую большую опасность в предполагаемом конфликте в этом регионе представляют противолодочные крылатые ракеты России П-800 «Оникс», которые способны поражать цели между берегами Калининградской области и Швеции.

По сведениям издания, радиус действия этих ракет, запускаемых с российского бегового ракетного комплекса «Бастион-П», составляет примерно 300 км.

В два раза больше, 600 километров, составляет радиус действия комплекса «Бастиона», что позволяет простреливать большую часть Балтики.

Кроме того, на вооружении у частей Калининградской области состоят зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400. Также мешать взлету американских истребителей с авианосцев будут средства ПВО России, предполагает издание.

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