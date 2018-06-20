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Москва, 20.06.2018

США вышли из Совета ООН по правам человека

«Expert Online» 2018

Соединенные Штаты заявили о своем выходе из состава Совета ООН по правам человека, передает РИА новости.

Как сообщила постпред США в ООН Никки Хейли, Вашингтон пошел на этот шаг из-за нежелания быть «частью лицемерной организации, которая превращает права человека в насмешку». США уже получили критику в свой адрес со стороны ряда стран и международных организаций. При этом Хейли заявила, что в случае проведения реформы  СПЧ ООН, США смогут  вернуться в состав Совета.

«Мы продолжим активно выступать за реформу Совета по правам человека. Если реформа пройдет, мы будем рады вновь к нему присоединиться», — сказала она.

Ранее госсекретарь Майк Помпео, обвинил Совет в нарушении прав человека, назвав эту организацию «лицемерной».

«СПЧ ложно обвиняет страны в нарушениях, которые те не совершали, и при этом замалчивает нарушения других стран», - заявил госсекретарь США, который уверен, что заявленных целей объединение не достигло из-за присутствия в его составе «авторитарных правительств, таких как Китай, Куба и Венесуэла».

В свою очередь генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сказал, что он предпочел бы, чтобы США  вернулись в Совет, отметив, что все-таки «модель ООН в области прав человека играет важную роль в продвижении и защите прав человека по всему миру».

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