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Москва, 20.06.2018

Тимошенко заявила о намерении бороться за пост президента Украины

«Expert Online» 2018

Лидер украинской Юлия Тимошенко – бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» – заявила о намерении на следующих выборах баллотироваться на пост президента «незалежной».

По её словам, в случае победы она намерена провести референдум по изменению формы правления в стране, передаёт ТАСС.

Напомним, осенью 2017 года Тимошенко уже объявляла, что будет бороться за пост президента и намерена побеждать ради того, чтобы страну поставить на ноги.

Наша справка

Выборы президента Украины в соответствии с Конституцией Украины и Законом Украины «О выборах Президента Украины» должны состояться 31 марта 2019 года.

Глава государства будет избран путём прямого всеобщего тайного голосования на пятилетний срок. По оценке Центральной избирательной комиссии Украины объём расходов составит 1,95 млрд гривен (1,33 млрд – первый тур, 618 млн – второй тур).

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