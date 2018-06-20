В Киеве ограбили главу офиса Совета Европы на Украине

В самом центре Киева неизвестные украли деньги у главы офиса Совета Европы «незалежной» Мортена Энберга.

В местной полиции уже подтвердили кражу денег у дипломата, но не раскрыли его имя, предаёт агентство «Интерфакс».

Согласно предварительной информации, глава офиса Совета Европы Украины обнаружил отсутствие денег накануне. В этот момент он находился в ресторане, расположенном на ул. Городецкого.

Сразу после этого дипломат обратился в полицию с заявлением. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Предполагаемые преступники объявлены в розыск.