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Москва, 20.06.2018

В Киеве ограбили главу офиса Совета Европы на Украине

«Expert Online» 2018

В самом центре Киева неизвестные украли деньги у главы офиса Совета Европы «незалежной» Мортена Энберга.

В местной полиции уже подтвердили кражу денег у дипломата, но не раскрыли его имя, предаёт агентство «Интерфакс».

Согласно предварительной информации, глава офиса Совета Европы Украины обнаружил отсутствие денег накануне. В этот момент он находился в ресторане, расположенном на ул. Городецкого.

Сразу после этого дипломат обратился в полицию с заявлением. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Предполагаемые преступники объявлены в розыск. 

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