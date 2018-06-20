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Москва, 20.06.2018

В Крыму построят въездные ворота

«Expert Online» 2018

Главный архитектор Крыма Ирина Соловьёва рассказала журналистам, что на востоке полуострова, где к Крыму примыкает мост через Керченский пролив, планируется построить въездные ворота.

По её словам, сейчас уже есть некие проработки, которые позволят любому въезжающему понимать, что он заехал на полуостров с такой колоссальной, богатой историей, передаёт РИА Новости.

«Очень красивые варианты», – почеркнула Соловьёва, добавив, что строительству будут предшествовать обсуждения с жителями.

Напомним, движение по Крымскому мосту протяжённостью 19 км было открыто 16 мая 2018 года.

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