В Крыму построят въездные ворота

Главный архитектор Крыма Ирина Соловьёва рассказала журналистам, что на востоке полуострова, где к Крыму примыкает мост через Керченский пролив, планируется построить въездные ворота.

По её словам, сейчас уже есть некие проработки, которые позволят любому въезжающему понимать, что он заехал на полуостров с такой колоссальной, богатой историей, передаёт РИА Новости.

«Очень красивые варианты», – почеркнула Соловьёва, добавив, что строительству будут предшествовать обсуждения с жителями.

Напомним, движение по Крымскому мосту протяжённостью 19 км было открыто 16 мая 2018 года.