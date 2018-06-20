В Литве «душой и сердцем» готовы к российскому вторжению

Президент Литвы Даля Грибаускайте предупреждает запад в интервью журналу Spiegel об опасности вторжения со стороны России.

«Опасность велика, если мы не будем готовы к защите. Если мы покажем, что можем и хотим защищаться, никто на нас не нападет. Мы должны быть готовы политически, технологически, душой и сердцем»,— заявила она.

Президент также добавила, что «российские войска на границе с Прибалтикой и Польшей в десять раз сильнее, чем войска НАТО». Однако, как считает, глава Литвы, если у западных партнеров будет единая позиция, то нет оснований полагать, что кто-то может незаконно занять территорию Литвы. Также Грибаускайте предупредила об опасной зависимости от российского газа.

Вильнюс заявляет о готовящемся со стороны России нападении не в первый раз. Так, по мнению главы литовского Минобороны Раймундаса Кароблиса, в ходе российско-белорусских учений «Запад-2017», Россия отрабатывала варианты вторжения в Прибалтику.