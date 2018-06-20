В Росстате рассказали о том, растут ли реальные доходы россиян

В Федеральной службе государственной статистики (Росстате) рассказали, что рост реальных доходов россиян резко замедлился - до 0,3 %.

Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке ведомства, в мае 2018 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 0,3%, в январе-мае 2018 года — на 3,2%, передаёт РИА Новости.

При этом в Росстате отметили, что среднемесячная начисленная заработная плата за указанный период составила 43,8 тыс. руб.

Таким образом, рост реальной заработной платы в мае составил 7,3% в годовом выражении, за пять месяцев – 9%.