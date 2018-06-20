Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 20.06.2018

В Росстате рассказали о том, растут ли реальные доходы россиян

«Expert Online» 2018

В Федеральной службе государственной статистики (Росстате) рассказали, что рост реальных доходов россиян резко замедлился - до 0,3 %.

Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке ведомства, в мае 2018 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 0,3%, в январе-мае 2018 года — на 3,2%, передаёт РИА Новости.

При этом в Росстате отметили, что среднемесячная начисленная заработная плата за указанный период составила 43,8 тыс. руб.

Таким образом, рост реальной заработной платы в мае составил 7,3% в годовом выражении, за пять месяцев – 9%.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Хорошая крыша не роскошь

    Из тысячи обследованных крыш в построенных зданиях - лишь два процента не нуждаются в ремонте крыши

    Как компании повышают престиж рабочих профессий

    Дефицит рабочих специальностей в регионах – давняя проблема российской промышленности. Сегодня компании сами задают новый тренд в развитии экономики – повышают привлекательность рабочих профессий

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара показывает феноменальный рост
      Курс доллара показывает феноменальный рост
    2. Курс доллара теперь не остановить
      Курс доллара теперь не остановить
    3. Курс доллара: дальше просто некуда
      Курс доллара: дальше просто некуда