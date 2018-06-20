Дональд Трамп обвинил ОПЕК в создании картельного сговора на нефтяном рынке и намерен призвать организацию к ответу. Для этого из архивов извлечен законопроект 18-тилетней давности, но это еще не все — вспомнили про знаменитый прецедент начала прошлого века со Standard Oil. Происходящее может реально повлиять на гласную и негласную систему влияния на нефтяные цены в мире.

Новая эпоха

Конгресс США дал ход законопроекту «Против картелей по производству и экспорту нефти», который был заморожен 18 лет, сообщил портал Finanz со ссылкой на официальные материалы американского конгресса. На прошлой неделе документ был одобрен юридическим комитетом палаты представителей.

Законопроект предусматривает запрет на картельные сговоры на нефтяном рынке, то есть ту политику, которая последние полвека была главным фактором в мире нефти и во многом определяла поведение нефтяных цен. По сути, сговоры сопровождают нефтяной рынок на протяжении всей его полуторавековой истории, и американцы вместе с англичанами преуспели в этом намного раньше стран ОПЕК. Но то — действия тайные и плохо поддающиеся контролю.

А Организация стран экспортеров нефти в свое время начала управлять ценой на нефть совершенно открыто. Историки нефтяного рынка имеют сегодня все основания утверждать, что это управление ценой происходило с негласным участием крупнейших нефтяных компаний со штаб-квартирами в США и не без ведома правительства это страны. Но наступает, по-видимому, новая эпоха на мировом рынке нефти.

Кстати, 18 лет назад, когда появился этот законопроект, началось ралли нефтяных цен, приведшее их к уровню 140 долларов за баррель летом 2008 года. В США многие производители и компании из разных сфер, не относящиеся к нефтяному сектору, испытывали трудности из-за растущих нефтяных цен. О вреде высоких цен для роста американской экономики говорилось много, но нефтяным компаниям они были только выгодны. А вскоре появилась тема «сланца».

Законопроект «Против картелей» предлагает распространить на ОПЕК действие антимонопольного Акта Шермана. Это тот самый закон, который более столетия назад был применен в отношении «нефтяной империи» Джона Рокфеллера Standard Oil, в результате чего она была разделена на семь компаний (названия их «потомков» сегодня у всех на слуху).

Если закон будет принят, администрация США получит полномочия подать иск в суд против стран ОПЕК, обвиняя их в «ограничении производства и распространения нефти» на рынке США, «ограничении торговли» нефтью и манипулировании ее ценой. При этом иностранные правительства, по мысли авторов законопроекта, не смогут воспользоваться судах США суверенным иммунитетом. Иначе говоря, как сегодня в Штатах можно подать в суд «на США» («такой-то против правительства США»), так же можно будет подать в суд на иностранное государство. Такая норма появилась в американском законодательстве впервые в законе «О правосудии против спонсоров терроризма». Тогда, несмотря на огромное сопротивление этому, правительство США подало иски против Саудовской Аравии в связи с терактами 11 сентября.

Долгое время США предпочитали иметь дело с ОПЕК, тем более, что конфронтация между ими и этой организацией сильно преувеличена в публичной сфере. Начиная с нефтяного кризиса 1973 года и не исключая даже его самого, они умели действовать более или менее согласованно. Нельзя исключить, что в эпизоде с понижением нефтяных цен несколько лет назад, (за которым последовал нынешний ОПЕК+), на стороне ОПЕК были не только ее участники, но и традиционные нефтяные компании, также заинтересованные в банкротствах сланцевых производителей.

Но Трамп, очевидно, не такой человек, чтобы желать с кем-то делить контроль над рынком, даже если эти «кто-то» — крупнейшие мировые производители. И, напомним, что ровно год назад появилась его энергетическая доктрина, которую прозвали планом энергетического доминирования Америки, где именно нефти и газу, а вовсе не возобновляемым источникам, отводится главная роль.

Не все однозначно

Ситуация действительно интересная, комментирует новость управляющий активами ICBF Алексей Федоренко. Сначала Дональд Трамп накладывает санкции на страны-члены ОПЕК, а затем собирается их «добить» через суд, по сути, лишив экспортеров единственного способа поддержания экономики на плаву. Несмотря на браваду отдельных участников картеля вроде Ирана, чей министр нефти уже отказался выполнять какие-либо американские постановления, необходимо помнить о значимой роли США в мире и понимать, что в случае необходимости Вашингтон сможет изобрести новые способы повлиять на финансовую систему любого государства — производителя нефти.

Но не стоит исключать вероятности, считает аналитик, что данный законопроект не будет принят вовсе. По имеющейся информации, США уже просили Саудовскую Аравию и некоторых других участников соглашения увеличить добычу на 1 млн баррелей в сутки, и, как мы знаем, на ближайшей встрече картеля будет обсуждаться возможность роста производства нефти вплоть до 1,5 млн баррелей в сутки (предложение Москвы).

Не стоит ожидать какой-либо серьезной волатильности в ближайшее время, добавляет Алексей Федоренко: инвесторы уже включили в текущую цену все возможные исходы переговоров в Вене, и в краткосрочной перспективе можно даже ожидать отката нефти выше уровня 75 долларов за баррель. Гораздо большее влияние на котировки будут иметь торговые войны, развязываемые США и КНР, благодаря которым игроки предпочитают занимать выжидательную позицию и закрывать сделки по рисковым активам, из-за чего цены могут надолго застрять на текущих отметках.

Между тем, считает ведущий аналитик Центра современных инвестиционных технологий Денис Владимиров, вероятно, что американский законопроект может стать причиной умеренной коррекции амбициозных планов России и Саудовской Аравии по наращиванию объемов добычи нефти. Однако ОПЕК, как добровольное объединение, позволяет учитывать интересы всех стран участниц, да – манипулируя ценой, но и не отдавая абсолютного приоритета кому-то из участников рынка энергоресурсов. США, в свою очередь, эгоистично блюдут свои интересы, и как только пришло понимание, что цена «черного золота» пойдет снижаться – забили тревогу. Падение почти на 10% с уровня 80 долларов за баррель Brent стало весомой причиной найти заброшенный законопроект.

Если ранее Белый дом препятствовал одобрению идей в рамках законопроекта «Против картелей по производству и экспорту нефти», то при условии уже разразившихся торговых войн нас ждет ухудшение отношений США и добытчиков нефти, уверен аналитик. Трамп, как показывает недавняя история, уверенно принимает решения, не пытаясь быть дружелюбным и услужливым. Если обострение отношений США с ОПЕК+ и РФ на почве текущей ситуации состоится, то можем смело ждать роста доллара, более быстрое падение цены нефти, увеличение спроса на золото, йену и франк, а также, вероятно, криптовалюты.

То есть мировые инвесторы попытаются уйти от рисковых активов к надежным. А это сулит и новый виток продаж и по валютам развивающихся стран, полагает Денис Владимиров. По его мнению, Brent, если цена не пройдет вверх уровень 76 долларов за баррель, упадет на 7% от текущей цены до уровня 69,5 доллара, но до конца года более значительного падения не будет.