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Москва, 20.06.2018

Запад признал превосходство России в нестратегическом ядерном оружии

«Expert Online» 2018
  • Ракетный комплекс "Кинжал"
Минобороны РФ

Ракетный комплекс "Кинжал"

Россия имеет большое превосходство в сфере нестратегических ядерных вооружений, в том числе и в авиационном, считает ведущий аналитик Национального института государственной политики Марк Шнайдер, который ранее работал в министерстве обороны США.

«Российские Воздушно-космические силы и другие рода войск могут организовать атаку, на которую нам нечем будет ответить», - цитирует RG.ru эксперта издания Real Clear Defense.

Отмечается, что большую озабоченность вызывают у экспертов запада российские истребители Су-34 и модернизированные фронтовые бомбардировщики Су-24М2, которые могут быть использованы для доставки тактических ядерных боеприпасов ВКС России.

Шнайдер упоминает и сверхманевренный истребитель Су-57, который в состоянии запускать оперативно-тактические крылатые ракеты с ядерными и обычными боеголовками. Дальность полета такой ракеты составляет до 1000 километров.

Что касается гиперзвуковой ракеты «Кинжал», чья дальность полета составляет более 2000 километров и зависит лишь от скорости и высоты запуска этого оружия, то здесь эксперт уверенно заявляет, что «ни одна западная страна не имеет такой ракетной системы с ядерным потенциалом». «Кинжалы» могут быть установлены не только на перехватчик МиГ-31, но и на Су-30СМ, Су-35С, Су-57 и перспективный МиГ-41. Шнайдер отметил, что уже к 2020 году Россия получит новое семейство крылатых ракет с дальностью от 200 до 1000 километров. 

 

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